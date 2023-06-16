Apsiyon Yönetici Sohbetleri İstanbul'da gerçekleştirildi

Yerli yazılım şirketi Apsiyon, İstanbul ve çevre illerdeki yönetim profesyonelleriyle buluştuğu büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Apsiyon Akademi bünyesinde düzenlenen Yönetici Sohbetleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Apsiyon Akademi bünyesinde düzenlenen Yönetici Sohbetleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 13 Haziran'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, yaşam alanlarının yönetiminde Apsiyon kullanan site yönetimleri ve profesyonel yönetim firmaları Apsiyon Ekibi ile bir araya geldi. Farklı illerden yöneticilerin katıldığı etkinlik; Apsiyon CEO'su Kudret Türk'ün ve Apsiyon Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin Kazanç'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından tüm davetlilere Apsiyon yazılımına entegre çalışan, Sayaç Okuma Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ve ApsiyonBulur platformu anlatıldı. Yaşam alanlarındaki ihtiyaçların, yapay zeka teknolojisi ile elde edilen içgörülerle yanıt bulduğu platform, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yönetim firmalarının hizmet ağını genişleten ve site yönetimlerinin aradığı en uygun çözümü bulmasını sağlayan ApsiyonBulur'un sağladığı faydalar üzerinde duruldu. Çift yönlü işleyen bu sistemin avantajları anlatıldı.

Yeni teknolojileri, yöneticilerin ve sakinlerin ihtiyaçları doğrultusunda sistemine adapte eden şirket; yaşam alanlarındaki süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, düzenlediği organizasyonlarla kullanıcılarını her fırsatta bilgilendiyor. Kullanıcılarının geri bildirimleriyle daha iyi bir deneyimi sunmak için çalışıyor. 2016 yılında aynı amaç ile hayata geçirdiği Apsiyon Akademi bünyesindeki Apsiyon Profesyonelleri Okulu, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Apsiyon Profesyonelleri İçin Kariyer de bunun örneklerinden. Yaşam alanlarındaki çalışanların yeterlilikleri ve mesleki bilgilerinin yanı sıra iş olanakları ya da çalışan arayışları gibi birçok ihtiyaç, bu projelerle çözüme kavuşuyor. Sektöre kazandırdığı faydaların yanında yaşam alanlarındaki sakinlere de hizmet sunuyor.

Yönetici Sohbetleri'nde Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen'in daveti ile TESYÖN Kurucu Başkanı Dr. Aylin İlgen kısa bir konuşma yaptı. İlgen, konuşmasında; güzel bir iş birliğinin sonucu olan mesleki eğitimlerin yer alacağı İleri Düzey Tesis ve Site Yöneticiliği eğitiminin sektöre kazandıracağı artılardan bahsetti. Yöneticilik mesleğini tutkuyla yapan idealist yöneticilerin sektöre sağlayacağı katkıların önemini vurguladı.

Apsiyon Sigorta Genel Müdürü Aşkın Çiftçi, sunumunda ortak alan ve yöneticilere yönelik mali mesuliyet sigortasının öneminden bahsetti. Doğru tespitlerle, ihtiyaca yönelik belirlenen teminatların, güvenilir sigortacılığın temeli olduğunu vurgulayan Çiftçi; Apsiyon Sigorta'nın bilgisi ve tecrübesi ile kısa zamanda fark yarattığının altını çizdi. Bu oturumu, Kurumsal Ekranlar, Tur Kontrol Sistemi ve Bakım Onarım Sistemi'nin anlatıldığı oturum izledi. Apsiyon Yönetici Sohbetleri'nde çözüm ortakları da şirketi yalnız bırakmadı. Voltrun Satış Müdürü Osman Baran 'Voltrun ile Şarj İstasyonlarının Yönetimi' isimli sunumu ile etkinliğe katkıda bulundu. Cem Su Sayaçları Teknik Satış Müdürü Muhammet Ali Özgenç ise 'Cem Su Sayaçları ile Ölçü Aletlerinin Önemi' sunumu ile değerli bilgiler paylaştı. Bu organizasyonun son oturumlarında ise Apsiyon Akademi Eğitmenleri, yönetim profesyonellerini birçok konuda bilgilendirdi.