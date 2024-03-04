Apple, yeni ürünlerini sessizce piyasaya sürecek

Teknoloji devi Apple, bu seneyi dolu dolu geçirecek. Öyle ki şirket, bir dizi güncellenmiş ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda önümüzdeki aylarda önemli gelişmeler yaşanacak. Bildiğiniz üzere Apple, ürün tanıtımlarına büyük bir lansman düzenliyor. Ancak son gelişmelere göre bu sefer etkinlik gerçekleştirmeyecek. İşte ayrıntılar…

Apple, yeni iPad ve Mac'ler için etkinlik düzenlemeyecek

Apple, mart veya nisan ayında M3 işlemcili ve OLED ekranlı iPad Pro, serinin şimdiye kadarki en büyük ekranına sahip olan 12,9 inç iPad Air, M3 işlemcili ve 13 inç / 15 inç ekranlı MacBook Air tanıtacak. Bu bağlamda firmadan beklentiler büyük. Ancak son gelen bir iddia, bu beklentileri düşürdü.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, teknoloji devinin yeni ürünlerini tanıtmak için bir lansman düzenlemeyeceğini öne sürdü. Buna göre ABD'li firma, söz konusu ürünleri resmi web sitesine ekleyerek bunları "sessiz" bir şekilde piyasaya sürecek.

Bu büyük bir iddia. Zira şirketin düzenlediği etkinlikler genellikle büyük ses getiriyor ve bir süre teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor.

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Apple'ın tanıtması beklenen yeni ürünler şu şekilde sıralandı;

M3 işlemcili OLED iPad Pro

iPad Pro için yeni Magic Keyboard

12,9 inç iPad Air

Apple Pencil

M3 işlemcili 13 inç / 15 inç MacBook Air

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