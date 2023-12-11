Apple, Yeni iPad Air Modeli İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Apple, yeni iPad Air modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan yeni 12.9 inç iPad Air modelinin ekran panellerinin sevkiyatı başladı.

Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Apple, yeni iPad Air modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan yeni 12.9 inç iPad Air modelinin ekran panellerinin sevkiyatı başladı. İşte detaylar…

12.9 inç iPad Air özellikleri netleşiyor

Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO'su Ross Young'a göre, söylentilere konu olan yeni 12,9 inç iPad Air için ekran panellerinin sevkiyatı başladı. Bugün X'te (Twitter) paylaşım yapan Young, "12.9 inç iPad Air panel sevkiyatları aralık ayında başladı…" ifadelerine yer verdi

Mark Gurman, Apple'ın yeni iPad Air modellerini ve iPad Pro modellerini mart ayı civarında tanıtmayı planladığı yönündeki önceki raporunu yineledi. Gurman, 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerinin yanı sıra 10,9 inç ve 12,9 inç iPad Air modellerini de öngörüyor.

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Yani iPad Air modelinde standart iPad'e göre dikkate değer bir gelişme olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Yeni iPad Air, iki farklı ekran seçeneğine ve bir M2 işlemciye sahip olacak.

M2 işlemcide 3.49GHz performans çekirdeği bulunuyor. Tek çekirdek performansı M1'den yaklaşık yüzde 11.5 daha hızlı olan M2, çok çekirdek performansında ise M1 işlemciden yüzde 19.4 daha iyi performans ile karşımıza çıkıyor.

Apple M2, işlemci performansında M1'den yüzde 18 daha hızlı. Grafik performansında ise M1'den yüzde 35 daha iyi performansa sahip olan işlemci, Intel Alder Lake masaüstü işlemcileri de geride bıraktığını belirtelim.

Yeni iPad Air, selefine göre daha iyi performans ve ekran özellikleriyla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Yeni iPad Pro modellerini yeni iPad Air'lerden ayıran özellikler biraz daha büyük ekran boyutu, OLED ekran ve M3 işlemci olacak.

Siz Yeni iPad Air teknik özellikleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.