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Apple WWDC 2024 Tarihi Açıklandı: Yeni Ürünler ve Yapay Zeka Tanıtılacak

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Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmak için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Worldwide Developer Conference (WWDC) için tarih verildi. 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek WWDC 2024, birçok yeniliğe sahne olacak. İçeriğimizde tanıtılması beklenen ürünlere bir göz atıyoruz.

iOS 18, yapay zeka destekli iPhone'lar ve dahası

Apple dün yaptığı açıklama ile WWDC 2024 programının tarihini açıkladı. Bugüne dek önemli kaynaklar, yeni güncellemelerin yanı sıra Apple tarafında bir ilk olacak yapay zekanın etkinlikte tanıtılacağını belirtiyor. Apple Park'ta düzenlenecek etkinlikte iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemleri tanıtılacak.

Öte yandan etkinlikle birlikte Apple, yapay zeka dünyasına adım atacak. Son dönemde birçok teknoloji şirketi yapay zeka alanında dikkat çekici ürünler ortaya çıkardı. Bu alanda rakiplerine nazaran geç kalan Apple, yapay zeka destekli iPhone'lar için kolları sıvadı.

Yeni güncellemeler ile birlikte Apple, mobil ve bilgisayar serilerine yapay zeka desteği sunacak. Apple, bu desteğin ne denli olacağı hakkında bir detay paylaşmıyor. Öte yandan önemli kaynaklara göre iOS 18, şimdiye kadarki en büyük güncellemelerden birisi olacak.

Android'e kolay geçiş

Son dönemde Android dünyasıyla arasındaki mesafeyi kısaltan Apple, çok beklenen özelliği nihayet sunacak. RCS (Rich Communication Services) desteği ile iOS 18 uyumlu cihazlar, Android cihazlarla daha gelişmiş bir iletişim sağlayacak.

Uyarlanabilir ses kısayolları

Bu özellik kısaca ifade etmek gerekirse sözlü ifadeyi bir erişilebilirlik ayarıyla eşleştirir. Kullanıcılar, Uyarlanabilir Ses Kısayollarını kullanarak VoiceOver, Ses Kontrolü, Yakınlaştırma gibi özelliklere geçiş yapabilirler.

Canlı konuşmada "Kategoriler" bölümü

Canlı Konuşma özelliği, şu anda Apple cihazlarda bulunuyor. Yeni güncellemeyle bu kısma "Kategoriler" eklenecek. Bununla birlikte kullanıcılar cümleleri kendi seçtikleri kategorilere göre düzenleyebilecek

Özel yazı tipi boyutları destekleme

Apple, hali hazırda bulunan Metin Boyutu için uygulama desteğini genişletmeye hazırlanıyor Böylece kullanıcılar, destekleyen uygulamaya özel bir yazı tipi atayabilecek. Özellik, "Erişilebilirlik" ayarları bölmesinin "Görüntü" bölümünde yer alacak.

iOS 18 destekleyecek cihazlar

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. ve 3. Nesil)

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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