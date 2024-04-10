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Apple Watch Ultra ile Game Boy Advance oyunları oynandı

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Apple, Watch Ultra ile akıllı saat dünyasının en dayanıklı modellerinden birini sunuyor. Suya dayanıklılık, batarya ve ekranıyla dikkat çeken saat, son olarak oyun oynanmak için kullanıldı. Bir mühendis, Watch Ultra'ya Android yükleyerek bazı eski oyunları çalıştırdı.

Apple Watch Ultra ile Game Boy Advance oyunları oynadı

Bir Reddit kullanıcısı, birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü bir mühendisliği hayata geçirdi. Apple Watch Ultra'da Android çalıştırmayı başaran kullanıcı, akıllı saatte Game Boy Advance oyunlarını oynayarak merak uyandırdı.

Portable emulation console(?)

byu/R3V3RB_7 inAndroidGaming

Reddit'te paylaşılan videoda görüldüğü üzere, Watch Ultra'ya Bluetooth desteğiyle DualSense kontrolcüsü bağladı. Ardından My Boy! adlı bir emülatör yükleyerek Castlevania: Aria of Sorrow'u gibi ikonik Game Boy Advance yapımlarını oynadı.

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Kullanıcı Watch Ultra'ya nasıl Android yüklediğini açıklamadı, ancak stok WatchOS yazılımını atladığını gözler önüne serdi. Bu sayede Android için geliştirilmiş My Boy! emülatörünü akıllı saatte kullanmayı başardı.

DualSense aracılığıyla kontrol edilen kurulum, Watch Ultra'nın 1,92 inç ekranında sorunsuz şekilde oynanabildi. Ancak küçük düğmeleri ve 320×240 ekranıyla Game Boy Advance oyunlarını oynamak yeterince keyifli değil gibi duruyor.

My Boy! gibi emülatörler daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip akıllı telefonlar için geliştirildi. Bu da akıllı saatte oyun oynamayı oldukça zor hale getiriyor. Ancak teknik başarı açısından etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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