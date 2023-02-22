Apple Watch, tıp araştırmalarına yardımcı olacak! Peki nasıl?

Apple, 2014 yılında akıllı saat modelleri olarak Apple Watch modellerini pazara sundu. Öyle ki akıllı saatler, kullanıcıların kalp ritmi izleme ve adet döngüsü takibi gibi birçok sağlık özelliği sunuyor. Bu anlamda teknoloji devi, yaptığı açıklamada akıllı saat özelliklerini geliştirmek için önümüzdeki aylarda atacağı adımları anlattı. Firma, Apple Watch EKG uygulamasını geliştirmek için neler yapacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

İtfaiyeciler, Apple Watch EKG ile takip edilecek

Apple, akıllı saatlerindeki teknolojik ürünleri sayesinde birçok canı kurtardı. Hatta yakın zaman önce de yaptığımız bir habere göre Apple Watch, kalp ritmindeki farklılık sayesinde kullanıcısına bildirim gönderdi iç kanamadan ölmesinin önüne geçti.

Teknoloji devi Apple, akıllı saatlerindeki EKG uygulaması sayesinde kalp sağlığı konusunda araştırma yapan araştırmacılara da yardımcı oluyor. Avusturalyalı Doçent Doktor Rachel Conyers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Apple'ın kalp çalışmasıyla ilgili bir yazı okuduğunu ve bu yazının çalışması için önemli olabileceğini belirtti.

Apple Watch, kullanıcısının iç kanama geçirdiğini fark etti! Peki nasıl?

Öte yandan Texas'daki A&M Üniversitesi'ndeki Doktor Cheong ve Standford Medicine'den Doktor Marco Perez, orman yangınlarının kalp sağlığı üzerindeki etkisini incelemek için birlikte çalışacak. İlkbahar'da başlaması beklenen orman yangınları döneminde itfaiyecilere Apple Watch takılacak.

200 kadar kişinin inceleneceği çalışmada Apple Watch'lardaki EKG uygulaması sayesinde orman yangınlarının kişilerin kalp sağlığı izlenecek. Bu sayede orman yangınlarının, insanlar üzerindeki etkisi daha kolay görülecek.

Orman yangınlarındaki görev alan itfaiyecilere ayrıca bir hava kalitesi monitörü de takılacak. Böylece orman yangınlarının itfaiyeciler üzerindeki etkisi tam olarak izlenerek Apple Watch EKG uygulamasıyla karşılaştırılabilecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz çalışmalar, Apple Watch'taki EKG uygulamasını geliştirecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.