Apple Watch Tasarımı Değişebilir!

Geçtiğimiz aylarda Apple, önemli bir sorunla gündeme geldi. Bir sağlık şirketi olan Masimo, Apple'ın akıllı saatlerinde kendi teknolojilerini kullandığını öne sürdü. Bunun sonucunda ise ABD'de bu saatlerin satışına yasak geldi. Apple'ın ise bu kararın sonucunda Apple Watch modellerinde tasarım değişikliğine gideceği iddiası gündeme geldi.

Apple Watch tasarımı da değişebilir!

Bilindiği üzere Apple ve sağlık şirketi olan Masimo arasında önemli bir sorun yaşandı. Bu sorunun nedeni ise Masimo'nun Apple'ın saatlerinde kendi teknolojisini kullandığını öne sürmesiyle meydana geldi. Bunun üzerine ise Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin ABD'de satışlarına yasak geldi.

Bu kararın ardından da Apple, önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. İddialara göre pazartesi günkü mahkeme başvurusunda kritik bir karar gündeme geldi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma, Apple'ın tasarımını değiştirdiği ve yeni Apple Watch'ların önceki yasaktan ayrı tutulması yönünde bir karar aldı.

Apple, yasağı deliyor: Apple Watch önemli bir özelliğinden vazgeçiyor!

Söz konusu sorunun yaşanmasına neden olan sorun nabız oksimetresi özelliği oldu. Ancak son haberimizde de belirttiğimiz gibi bu özelliğin kullanımdan kalkması, daha önceki yasaktan ayrı tutulacağı kararı var. Bu nedenle şirket de buna göre bir adım atacak.

Tüm bunların dışında yeni haberler, Apple'ın söz konusu teknolojinin çıkması dışında da yeniliklere gideceği belirtiliyor. Bu değişikliklerin nasıl olacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Ancak bu değişikliğin ufak tefek de olsa tasarımda olacağı iddia ediliyor.

Peki, siz Apple Watch tasarım değişikliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce tasarımı değişirse nasıl bir değişiklik olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!