Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2'nin Satışını Durduracak

Apple, bir patent anlaşmazlığı nedeniyle en yeni Watch modellerini satamayacak. ABD'deki Apple Store'larda Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışı durdurulacak.

Apple, bir patent anlaşmazlığı nedeniyle en yeni Watch modellerini satamayacak. Bu hafta sonundan itibaren geçerli olacak karara göre, ABD'deki Apple Store'larda Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışı durdurulacak.

Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 satışları durdu

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından açıklanana yeni karara göre, Apple'ın patent ihlalinde bulunduğu belirtildi. Tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun kandaki oksijen sensörü teknolojisiyle ilgili patentlerini ihlal ettiği dile getirildi.

2020 yılından bu yana Masimo ile patentler konusunda yasal mücadeleler yürüten Apple, sonunda anlaşmayı kaybetti. Buna göre ABD'deki online ve perakende mağazalarında Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışını durduracağını açıkladı.

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Satışların durdurulması yalnızca kandaki oksijen seviyesini ölçen yeni nesil Watch modellerini etkileyecek. Bu sensöre sahip olmayan Watch SE'nin bu durumdan etkilenmeyeceği dile getirildi. ITC'nin kararı, garanti süresi dahilinde olan önceki satışları ve onarımları da muaf tutuyor. Daha da önemlisi, Türkiye pazarını etkilemediğini belirtelim.

Öte yandan, şu ana kadar satılan cihazların da normal şekilde çalışmaya devam edeceği belirtildi. Yani kandaki oksijen seviyesini ölçme konusunda geri adım atılmayacak. Ancak Watch Series 9 ve Ultra 2'nin ABD'ye ithalatı 25 Aralık'tan durdurulabilir.

Öte yandan Apple, ITC'nin kararına katılmadığını dile getirdi. ABD'deki satışları mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için yasal seçenekleri takip edeceğini aktardı. Kararın 60 günlük inceleme süresi de devam ediyor.

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