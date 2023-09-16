Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı

Apple, geçtiğimiz hafta tanıttığı Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin batarya kapasitelerini açıkladı. Series 9 modelleri, 282 mAh ve 308 mAh pillerle donatılmışken, Ultra 2 modeli 564 mAh pil ile geliyor. Her iki model de benzer pil ömrüne sahip.

Apple, geçtiğimiz hafta 12 Eylül'deki etkinliğinde iPhone 15 serisi ile birlikte iki yeni Apple Watch modelini tanıttı. Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'den etkinlikte ayrıntılı bir şekilde bahsedildi ancak batarya kapasiteleri henüz belli değildi. Şimdi de Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin batarya kapasiteleri yasal veritabanında ortaya çıktı.

Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 batarya kapasiteleri

Ürün adları yerine yalnızca Apple model numaralarının verildiği veri tabanına göre, 41 mm ve 45 mm Apple Watch Series 9 modellerinin sırasıyla 282 mAh ve 308 mAh pillerle donatılmış olduğu görülüyor. Bu kapasiteler, eşdeğer Apple Watch Series 8 modelleriyle karşılaştırıldığında değişmiyor. Apple, Series 9 modellerinin Series 8 modelleriyle aynı 18 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu da söylemişti.

Apple Watch Ultra 2'ye gelince, ilk Apple Watch Ultra'daki 542 mAh pilden yaklaşık %4 daha büyük olan 564 mAh pil ile donatıldı. Ancak Apple, Ultra 2'nin muhtemelen daha parlak bir ekrana ve diğer yeni özelliklere sahip olması nedeniyle ilk Ultra modeli ile aynı 36 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor.

İşte veritabanında listelenen Apple Watch pil kapasiteleri:

Apple Watch modeliBatarya kapasitesiApple Watch Series 9 (41mm)282 mAhApple Watch Series 8 (41mm)282 mAhApple Watch Series 9 (45mm)308 mAhApple Watch Series 8 (45mm)308 mAhApple Watch Ultra 2564 mAhApple Watch Ultra542 mAh

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Hem Apple Watch Series 9 hem de Ultra 2'nin yeni özellikleri arasında daha parlak ekranlar, daha hızlı bir S9 işlemci, ekrana dokunmadan saatlerle etkileşime geçmek için yeni bir "Çift Dokunma" hareketi ve daha fazlası yer alıyor. Her iki yeni modeli de 22 Eylül günü sipariş edebilirsiniz. 29 Eylül'de ise mağazalarda satışlar başlayacak ve ürünler müşterilere ulaşmaya başlayacak

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