Apple Watch Series 9 Boyutları ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Apple Watch Series 9, eylül ayında düzenlenecek bir etkinlik ile birlikte piyasaya sürülecek. Etkinlik tarihi yaklaştıkça, yeni akıllı saat modeli hakkında daha fazla bilgi de gelmeye başladı. Son gelen sızıntılarda yeni nesil Apple Watch'un boyutları ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Apple Watch 9, pembe renk seçeneğine sahip olacak

ShrimpApplePro isimli Twitter kullanıcısı daha önce de yaptığı Apple sızıntıları ile gündeme gelmişti. Bu kulanıcı tarafından yapılan son sızıntılar, yeni nesil akıllı saatin tıpkı Apple Watch Series 8 gibi 41 mm ve 45 mm kasa boyutlarında geleceğini ortaya koyuyor.

Shrimp's update – Apple Watch Series 9 Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material. There is a new box this time (better than nothing) more compact box. New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady — ShrimpApplePro ?? (@VNchocoTaco) August 1, 2023

Sızıntıya göre Apple, yeni nesil akıllı saatinde tasarım anlamında bir değişiklik yapmayacak. Apple Watch 8 ile aynı gövdeye sahip olması beklenen Watch 9 modeli, muhtemelen aynı tasarım ile karşımıza çıkacak. Bu durum bazı Apple Watch kullanıcılarını üzebilir.

Yeni nesil Apple Watch modelleri büyük bir güncelleme ile geliyor!

Diğer taraftan Apple Watch 9 modelinin bir sürprizi bulunuyor. Buna göre yeni nesil akıllı saat pembe bir renk seçeneğine sahip olacak. Son dönemde bir Barbir fırtınası yaşanırken, Apple'ın da bu yönde bir adım atmış olması muhtemel görünüyor. Ancak şirket tarafından yeni renk seçeneğinin Barbie ile alakalı olup olmadığı hakkında bi açıklama yapılmış değil.

Bununla birlikte Apple Watch Ultra 2 için de iddialar gelmeye devam ediyor. Akıllı saatin yeni neslinde daha hafif olması adına 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış parçalar kullanıcılacağı söylenirken, Koyu Gri/Titanyum Siyah rengin de seçeneklere eklenmesi bekleniyor.

Apple, yeni nesil akıllı saatinde sunacağı renk seçeneği ile Barbie filminin popülerliğinden de yararlanmak istiyor gibi görünüyor. Peki siz Apple Watch 9 ile sunulacak yeni pembe renk seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.