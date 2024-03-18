Apple Watch'a yeni kan basıncı kontrolü özelliği geliyor

Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Teknoloji devi, özellikle ABD'de akıllı saatleriyle ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Bu sorunların üstünden gelmeye çalışan şirket, bir diz yeni özellikler geliştiriyor.

Apple Watch için kan basıncı kontrolü üzerinde çalışıyor

Apple, tıbbi cihaz şirketi Masimo ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle uzun bir süre soruşturma altında kaldıktan sonra geçtiğimiz aylarda ABD'deki Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerini satıştan kaldırdı.

Daha sonra Apple, bu patent uyuşmazlığını delmek adına birtakım kararlar aldı. Şirket, yasağı delmek için bir özellikten vazgeçme kararı aldı. Buna göre Watch modellerinde yer alan kandaki oksijen özelliğini bir süreliğine kaldırma kararı almıştı.

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Apple Watch modellerindeki özelliklerinde azalma istemeyen teknoloji devi, yeni bir özellik üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Apple haberlerinin ünlü ismi Mark Gurman'a göre şirket, Apple Watch modellerine farklı bir kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ote yandan kaynak, detayları henüz paylaşmadı.

AirPods modelleri için işitme odaklı özellikler geliyor

Gurman'ın paylaştığı bilgiler bulunla da sınırlı değil. Apple, AirPods modelleri için de bir dizi yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, AirPods Pro için işitme cihazı modu getirecek. Apple buna ek olarak AirPods cihazlarına işitme testi özelliği de sunacak.