Apple Watch 9 için tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Apple, bu hafta Bluetooth ürün veritabanında 2023 watchOS sisteminde yeni bir listeye yer verdi. Listede Apple Watch 9 da yer alıyor.

Eğer yeni bir Apple Watch almayı düşünüyorsanız biraz daha beklemek sizin için iyi olabilir. Çünkü Apple Watch 9 şimdiden Bluetooth veri tabanında görüntülendi. Böylece yeni akıllı saatin tanıtım tarihi de neredeyse netleşmiş oldu.

Apple Watch 9, iPhone 15 ile birlikte tanıtılacak

Apple bu hafta Bluetooth ürün veritabanında 2023 watchOS sisteminde yeni bir listeye yer verdi. Listede Apple Watch 8, Apple Watch SE, and Apple Watch Ultra'nın yanı sıra henüz belirlenemeyen bir cihaz daha yer alıyor. Bu da muhtemelen bizlere Apple Watch 9 modelini işaret ediyor.

Apple bilindiği gibi eylül ayında tanıtımını yaptığı iPhone modelleri ile birlikte yeni akıllı saatlerini de tanıtıyor. Bu listeleme ile birlikte Apple'ın planlarında bir değişiklik olmadığı kanıtlanmış oldu. Buna göre Apple, 13 Eylül tarihinde iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelinin de tanıtımını yapacak.

Beklenen an geldi: iPhone 15'in tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Yakında tanıtılacak olan yeni akıllı saat modelleri için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılmış durumda. Buna göre S9 işlemci ile sunulacak olan yeni Apple Watch 9 modelinde yeni bir renk seçeneği de bizleri bekliyor olacak. Bu rengin ise pembe olacağı kaydedildi.

Bunun yanı sıra yakında düzenlenecek olan etkinlikte Apple Watch Ultra 2 modeli de bizlerle olacak. Apple'ın ekstrem sporlar için ürettiği akıllı saati ikinci neslinde daha koyu bir titanyum çerçeve ile karşımıza çıkacak. Üçüncü nesil Apple Watch SE'nin ise en erken 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.

Apple Watch ailesi için en büyük değişimin ise bir sonraki nesil ile yaşanması bekleniyor. Tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi 'X' takısı alacak olan saatlerde önemli tasarım değişiklikleri yaşanabilir. Apple'ın yeni nesil akıllı saatlerinde hem ekran çerçevesi hem de kordon tasarımında yeniliğe gitmesi bekleniyor.

Son gelen bilgiler ile yeni nesil Apple akıllı saatlerin çok yakında tanıtılacağı kesinleşmiş oldu. Peki siz yeni nesil Apple Watch modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.