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Apple Vision Pro Ön Siparişe Açıldı, Ancak YouTube, Netflix ve Spotify Desteği Yok

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Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, ön siparişlere açıldı. Ancak YouTube, Netflix ve Spotify gibi popüler platformlar, cihaza özel uygulama geliştirmeyeceklerini açıkladı. Bu da kullanıcıların tarayıcı üzerinden erişim sağlaması gerektiği anlamına geliyor.

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, geçtiğimiz saatlerde ön siparişlere açıldı. Fakat kısa süre önce bazı şirketler tarafından yapılan açıklamalar, cihaza olan ilgiyi düşürecek gibi görünüyor.

Apple Vision Pro için YouTube, Netflix ve Spotify desteği olacak mı?

Apple Vision Pro 256 GB / 512 GB / 1 TB seçeneklerinin fiyatı sırasıyla 3 bin 499 dolar / 3 bin 699 dolar / 3 bin 899 dolar olarak belirlendi. Tabii bu fiyatlar pek de düşük olmadığı için insanlar, cihazdan tam performans almak istiyor. Fakat gözlük, önemli eksikliklere sahip olacak gibi görünüyor.

YouTube, Netflix ve Spotify, Apple Vision Pro için özel bir uygulama geliştirmeyeceklerini açıkladı. Bu da bu platformlara yalnızca tarayıcı üzerinden erişilebileceği anlamına geliyor. Fakat tarayıcı üzerinden girmenin uygulamaya kıyasla daha az deneyim sunacağı kuvvetle muhtemel.

Apple Vision Pro ön siparişlere açıldı! İşte fiyatı

Apple Vision Pro'nun destekleyip desteklemeyeceği uygulamalara aşağıdan ulaşabiilirsiniz.

UygulamaDestekÖzel UygulamaYouTubeYokBilinmiyorSpotifyYokBilinmiyorAmazon Prime VideoVarYokPeacockVarYokParamount+VarYokRokuYokBilinmiyorYouTube MusicYokBilinmiyorTIDALYokBilinmiyorInstagramYokBilinmiyorThreadsYokBilinmiyorFacebookYokBilinmiyorWhatsAppYokBilinmiyorTikTokYokBilinmiyorSnapchatYokBilinmiyorTelegramVarYokRedditVarYokDiscordVarYokThe New York TimesYokBilinmiyorWashington PostVarYokCNNVarYokThe GuardianVarYokBBC NewsYokBilinmiyorNBAVarYokMLBYokBilinmiyorNFLYokBilinmiyorF1 TVYokBilinmiyorMLSVarYokPremier LeagueVarYokMinecraftYokBilinmiyorGenshin ImpactYokBilinmiyorResident Evil VillageYokBilinmiyorResident Evil 4YokBilinmiyorAmazonYokBilinmiyorTemuVarYokUber EatsVarYokDoorDashYokBilinmiyorTinderVarYokBumbleYokBilinmiyorUberVarYokLyftYokBilinmiyorGoogleYokBilinmiyorGmailYokBilinmiyorGoogle ChromeYokBilinmiyorGoogle CalendarYokBilinmiyorChatGPTYokBilinmiyorNotionVarYok

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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