Apple, kullanıcıların kendi onarımını yapabilmesi için Teşhis Yazılımı'nı tüm kullanıcılarıyla paylaştı. Bu yazılım sayesinde cihazların sorunları kolayca tespit edilebilecek.

"Kendi tamiratımı kendim yaparım" diyenlerden misiniz? O halde sizin için güzel haberlerimiz var! Apple kullanıcıların onarım işlemlerini yapabilmesi için yeni bir dönem başlattı. Artık markanın teşhis yazılımı tüm kullanıcılar için açık. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Süreç nasıl işliyor? İşte konuyla ilgili detaylar…

Apple Teşhis Yazılımı kullanıcıların hizmetine sunuldu!

Konuyla ilgili olarak ilk önce sizlere "Apple Teşhis Yazılımı" hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Bu yazılım daha öncesinde yetkili Apple servisleri ve marka tarafından izin verilen kurumlarda mevcuttu. Sorunlu Apple ürününüzü götürdüğünüzde bu yazılım kullanılarak cihazınız kontrole giriyordu. Bu sayede size yardımcı olmaya çalışan teknisyen cihazın sorununu kolayca anlıyor ve ona göre müdahale yapıyordu.

Yazılımın güzel olan tarafı Apple tarafından hazırlanmıştı ve cihazları en küçük ayrıntılarına kadar kontrol ediyordu. Bu sayede en küçük arızalardan en büyüklerine kadar hepsi ortaya çıkıyordu. Şimdiyse Apple bu yazılımı tüm kullanıcıları ile paylaşıyor. Artık kendi onarımınızı yapmak istediğinizde sorunu Apple'a ait olan Teşhis Yazılımı ile kolayca anlayabileceksiniz.

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Self Servis Onarım Programı kapsamında sunulan programın ismi Apple Diagnostics. Bugün ABD'de kullanıma girdi. İlerleyen dönemlerde Avrupa'da da yayında olacak. Self Servis Onarım Programı ise şu cihazlarda geçerli:

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

16 inç MacBook Pro

15 inç MacBook Air

Mac mini

Mac Pro

Mac Studio

Self Servis Onarım Programı Hırvatistan, Danimarka, Yunanistan, Hollanda, Portekiz ve İsviçre dahil olmak üzere 24 Avrupa ülkesinde kullanımda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edin.