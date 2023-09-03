Apple, kendi uygulamalarını tanıtmak için bir web sitesi oluşturdu

Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ve Apple TV gibi ürünleri için geliştirdiği uygulamaları tanıtmak amacıyla 'Apps by Apple' adlı bir web sitesi oluşturdu. AB'nin Dijital Pazarlar Yasası sayesinde iPhone'lara dışarıdan uygulama yüklemeye izin verilecek.

Apple, kendi uygulamalarını tanıtmak amacıyla, Apple'ın iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ve Apple TV gibi ürünleri için geliştirdiği uygulamalardan bahseden "Apps by Apple" başlıklı bir web sitesi oluşturdu. Apple'ın bu hamlesinin iyi bir nedeni var. AB'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) sayesinde 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki iPhone'lara dışarıdan uygulama yüklemeye izin verilecek.

Apps by Apple ne işe yarıyor?

Apple, yeni oluşturduğu site ile tüm kendi geliştirdiği uygulamaları bir arada tanıtmayı planlıyor. Bunun için karışıklık olmaması adına uygulamalar kategorilere ayırılmış. Apple'ın burada savunduğu tutum, iPhone'lara gelecek üçüncü taraf uygulama indirme olanağına karşılık kendi uygulamalarının sloganlarını kullanıcıların aklına kazımak ve "yüklediğin uygulamanın alternatifi zaten bizde var" mesajı vermek.

Apple, "Apps by Apple" sitesinde uygulamaları altı ana kategoriye ayırdı:

İletişim: "Bağlantıda kalmanızı sağlayacak uygulamalar." Bu tür uygulamalar arasında Telefon, Mesajlar, FaceTime, Mail ve Kişiler yer alıyor.

Yaratıcılık: "Profesyoneller ve tutkulu yaratıcılar için araçlar." Bu uygulamalara Fotoğraflar, Kamera, GarageBand, iMovie ve iPad için Final Cut Pro dahil oluyor.

Verimlilik: "Sanat eserinizi yaratmak için ihtiyacınız olan tek şey." Bu kategorideki uygulamalar arasında Notlar, Anımsatıcılar, Takvim, Freeform ve Pages bulunuyor.

Apple etkinliğinde hangi cihazlar tanıtılacak? Hangileri ertelendi?

Keşif: "Dünyayı keşfedin ve içinde kolaylıkla gezinin." Bu tür uygulamalarda Safari, Harita, Hava Durumu, Bul ve Cüzdan bulunuyor.

Eğlence ve Ev: "İzlemenin, okumanın, dinlemenin ve dinlenmenin harika yolları." Bu kategorideki uygulamalar arasında Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple Music Classical ve Podcast'ler bulunuyor.

Sağlık ve Fitness: "Zihniniz ve bedeniniz için sağlıklı yaşam." Bu tür uygulamalar arasında Apple Health, Fitness, Workout, Sleep ve Cycle Tracking yer alıyor.

Özellikler: "Dahili, kesintisiz ve kullanımı kolay." Siri, iCloud, CarPlay, Süreklilik ve Aile Paylaşımı.

Apple, konu hakkında: "Apple'ın her uygulaması, verilerinizi korumaya yardımcı olacak ve bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayacak güçlü gizlilik özellikleriyle birlikte gelir." "App Store'da size harika deneyimler sunan milyonlarca uygulama var ve bunların her biri Apple'ın gizlilik, güvenlik ve içerik standartlarını karşılıyor."

Bu açıklamalardan da anlayabiliriz ki Apple, AB'nin aldığı üçüncü taraf uygulama yükleme kararına karşı ve bu uygulamaların yüklenmesini istemiyor. Bu yüzden de kendi uygulamalarını daha etkin bir şekilde tanıtmayı ve kullanıcıların App Store'dan uygulama indirmeye devam etmesini istiyor.

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