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Apple, kelebek klavye için ücretsiz onarımı Kasım'da bitecek

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Apple, 2015 yılında klavye tasarımında değişikliğe giderek 'kelebek' klavyeye geçiş yaptı. Çok daha ince olmasına rağmen kullanıcılarda sorunlar yaşattı. Bu kapsamda başlatılan ücretsiz onarım programı ise önümüzdeki aylarda sonlanacak. Kelebek klavyeli çeşitli MacBook sahipleri için son uyarı yapıldı.

Apple, 2015 yılında klavye tasarımında değişikliğe giderek 'kelebek' klavyeye geçiş yaptı. Çok daha ince olmasına rağmen kullanıcılarda sorunlar yaşattı. Bu kapsamda başlatılan ücretsiz onarım programı ise önümüzdeki aylarda sonlanacak. Kelebek klavyeli çeşitli MacBook sahipleri için son uyarı yapıldı.

Apple, kelebek klavye için ücretsiz onarımı Kasım'da bitecek

2019 MacBook Pro modellerine sahip Apple kullanıcılarının, "kelebek" klavye onarımı için yeni bir uyarı yapıldı. Birçok kullanıcıda bozulan ve adeta Apple'ın başına bela olan bu klavyeler, Kasım'dan sonra ücretsiz onarım programından çıkarılacak.

Apple, 2015 yılından itibaren çeşitli MacBook ve MacBook Pro modellerinde "kelebek" mekanizmasını kullanarak yeni bir klavye tasarımına geçiş yapıt. Bu tasarım çok ince bir klavyeyi ortaya çıkarırken, birçok kullanıcıda sorun yarattı. MacBook sahipleri, kısa süre içinde tuşların takılması gibi sorunlar bildirmeye başladı.

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Bir dizi şikayet ve hatta davanın ardından Apple, tasarım kusurlarını kabul etti. Bunun üzerine çeşitli modeller için satıştan sonra 4 yıla kadar bir onarım programı başlattı. Program kapsamında yetkili servis merkezlerinin arızalı klavyeleri ücretsiz olarak değiştirmesine karar verildi.

Bu program kapsamındaki kelebek klavyeli modeller için son tarih yaklaşmış durumda. Dört Thunderbolt bağlantı noktasına sahip 2019 model 13 inç MacBook Pro Kasım ayından sonra ücretsiz onarım programından çıkarılacak.

Bu programdan yararlanmak için cihaz sahiplerinin Kasım ayına kadar zamanları bulunuyor. Eğer kelebek klavyenizde herhangi bir takılma veya basmama sorunu yaşıyorsanız birkaç ay içerisinde yetkili servise götürmeniz tavsiye ediliyor.

2019 MacBook Pro desteğinin sonlanmasıyla birlikte, Apple'ın kelebek klavye hikayesi de sona ermiş olacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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