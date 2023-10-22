Apple iPhone'larda Neden Dokunmatik Kalem Özelliği Yok?

Dokunmatik ekran teknolojisi aslında çok da yeni değil. Bundan tam 30 yıl öncesine gittiğimizde bizleri dünyanın ilk dokunmatik ekranlı telefonu IBM Simon karşılıyor. Dünyanın ilk dokunmatik ekranlı telefonu ise yanında bir de dokunmatik kalemi ile geliyordu. Peki asıl soru şu: Neden Apple iPhone'larda dokunmatik kalem özelliğini getirmedi? İşte detaylar…

Neden iPhone'larda dokunmatik kalem özelliği asla olmadı?

Bilindiği üzere Apple her zaman farklı bir algı ile müşterilerine yaklaşmıştır. Genellikle Apple denildiğinde akla beyaz renk ve tamamen sadelik geliyor. Hatta bu sadelik cihazın kutularına bile yansıyarak içerisindeki bazı ekipmanların çıkartılmasına kadar gitti. Bununla birlikte Apple, cihazlarının her zaman farklı bir konumda olduğunu ve diğer ürünlere asla benzemediğini iddia etti.

Tabi bu motto ile üretim ve tasarım yapmak birçok şeyi farklı yapmayı da gerektiriyor. Apple belki de bunlardan en büyük ve riskli olanı yaptı. Marka istese dünyanın en büyük telefon işletim sistemi olan Android'i kullanabilirdi ancak onlar iOS adı verilen ve sadece iPhone'lara özel olan bir işletim sistemini kullanmayı tercih ettiler.

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Bununla birlikte Apple, diğer markaların birçok cihazında sunduğu özelliklerle alakalı ilginç yorumlarda yaptı. Mesela dokunmatik kalemler. Fark ettiniz mi bilmiyorum ancak hiçbir iPhone modelinde dokunmatik bir kalem yer almadı. Hatta marka iPad modellerine bile getirmedi aslında bu özelliği. Sadece ek ücretler ile satın alabileceğiniz Apple Pencil geldi hepsi bu.

Peki Apple bu özellikleri neden iPhone'lara getirmedi? Üstelik efsanevi Samsung Galaxy Note 3 ile birlikte trend olmasına rağmen. Aslında Steve Jobs'a zamanında bu soru yöneltildi. Kendisiyse aslında tam bir Steve Jobs cevabı verdi desek yeridi. Steve Jobs bu soruya dokunmatik kalemlerin gereksiz teknolojiler olduğu, en iyi işaretçilerin doğuştan gelerek insanların parmak uçlarında yer aldıklarını belirtti.

Marka bu konuda Steve Jobs'un sözünün dışına çıkmamak adına olmalı ki bu özelliği hiçbir iPhone veya iPad modeline getirmedi. Ortaya bu konuyla alakalı olarak sadece Apple Pencil çıktı. Apple Pencil ise daha çok profesyonel anlamdaki özelliklerini ön plana koydu. Tasarım yapmak, resim çizmek vb. gibi.

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