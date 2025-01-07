Apple, iPhone'daki Yapay Zeka Özelliğini Güncelleyecek

Apple, iPhone marka telefonlarda yanlış haber alarmlarının ortaya çıkmasına yol açan yeni yapay zeka özelliğini durdurmak yerine güncelleyeceğini duyurdu.

Uzun zamandır dile getirilen şikayetlere ilk defa yanıt veren şirket, Pazartesi günü yaptığı açıklamada gelen bildirimlerin Apple'ın yapay zekası tarafından geliştirilen özetler olduğunun daha açık bir şekilde belirtileceğini aktardı.

Apple'a yapay zeka teknolojisinin kusurlu çalışması üzerine bu özelliği geri çekmesi çağrıları yapılmıştı.

BBC, geçen ay bu teknoloji yüzünden şikayette bulunmuştu.

Apple, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione'nin kendini vurduğu yanlış bilgisini BBC'nin haberinde varmış gibi bildiriminde özet geçmişti.

Bir başka yanlış bildirimde ise yine BBC'nin uygulamasında İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın eşcinsel olduğunu açıkladığı haberinin yer aldığı algısı ortaya çıkmıştı.

Pazartesi günü BBC yaptığı açıklamada, "Apple'ın yapay zeka özetleri orijinal BBC içeriğini yansıtmadığı gibi bazı durumlarda bu içeriğe tamamen zıt bir algı ortaya çıkarıyor" dedi.

BBC'nin güvenilir bir kurum olmasının hayati olduğu vurgulanarak Apple'a bu sorunu çözmesi çağrısında bulunuldu.

Apple'ın tanıttığı yapay zeka özelliği sayesinde bildirimlerin özeti geçiliyor.

Apple ise açıklamasında kullanıcı geribildirimleri neticesinde sürekli güncellemelerin yapıldığını, bu özet özelliğini kullanıp kullanmamanın kullanıcının inisiyatifinde olduğu aktarıldı.

Apple yapay zeka araçlarını bazı iPhone modelleri için yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle devreye almıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, BBC bildirimleriyle ilgili yaşananların ardından "üretken yapay zekanın henüz yeteri kadar gelişmiş bir teknoloji olmadığını" bu yüzden devreden kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Google'ın benzer yapay zeka özelliğine de paralel eleştirilerde bulunuldu.