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Apple, iPhone 16 Serisinin Bataryasını Hindistan'dan Tedarik Edecek

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Apple, iPhone 16 serisinin bataryasını Hindistan'dan tedarik etmeye karar verdi. Bu adım, Apple'ın tedarik zincirini çeşitlendirmek ve üretimi Çin dışına taşımak istemesinin bir parçasıdır.

Apple yakın zamanda görkemli bir etkinlikle iPhone 15 serisini piyasaya çıkardı. iPhone 15'in ardından gözler iPhone 16 modellerine çevrildi. Teknoloji devi, iPhone 16 serisinin bataryası için kollarını sıvadı. Apple, artan jeopolitik gerilimin ortasında tedarik zincirlerini çeşitlendirmek istiyor. Bunun için çeşitli önlemler alıyor. İşte detaylar…

Apple, iPhone 16 serisinin bataryasını Hindistan'dan tedarik edecek!

Apple, ABD'li teknoloji devinin küresel tedarik zincirini çeşitlendirmek istiyor. Ayrıca dünyada yaşanan gerilimler ve sıcak çatışmalardan kaçmak ve üretimin devamlılığını sağlamak için alternatif yollar arıyor. Aynı zamanda üretimi Çin dışına taşımak istiyor. Bunun için en yeni nesil iPhone'larının pillerinin Hindistan'da üretilmesini istiyor.

Bu hafta bir Hindistan hükümet bakanı, bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Apple'ın Japon tedarikçisi olan TDK, Haryana eyaletindeki Manesar'da 180 dönümlük bir tesis kuracak. Bu tesislerde Hint yapımı iPhone'larda kullanılacak bataryayı üretilecek.

Apple'dan iPhone 16 kamera adası ile ilgili radikal değişiklik

Böylece Hint hükümeti, ülkesindeki elektronik üretim ekosistemini derinleştirme hedefini gerçekleştirmek için büyük bir adım attı. Elektronik ve BT'den sorumlu devlet bakanı Rajeev Chandrasekhar, bu adımı atan Apple'ı, TDK'yı ve yerel yetkilileri tebrik etti.

Washington ile Pekin arasındaki ticari gerilimler zaman zaman artıyor. Bunun için Apple imalat ve tedarik zincirlerinde yıllardır Çin'e olan bağımlılığını gidermeye çalışıyor. Ayrıca son aylarda Apple, Vietnam ve Hindistan'daki üretimi sürekli olarak artırmaya çalıştı. Ancak Çin operasyonlarının ölçeğini, hızını ve bazı durumlarda kalitesini taklit etmekte epey zorlandı. Bu durum Apple'ın hoşuna gitmedi.

Apple'ın en büyük tedarikçisi Foxconn, yakın zamanda yapılan şirket duyurusu yaptı. Bu duyuruya göre şirket Hindistan'da yeni bir üretim tesisi için yatırım yapacak. Bu yatırımın miktarı ise ilk tahminlere göre 1,5 milyar dolardan fazla olacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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