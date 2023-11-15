Apple iPhone 14 Kullanıcılarına Ücretsiz SOS Özelliği

Apple'ın iPhone 14 ile birlikte gelen uydu bağlantılı Acil SOS özelliği birçok kişinin hayatını kurtardı. Özellikle 2023 yılında birçok otomobil kazasında, kaybolma vakasında iPhone 14 ile birlikte hayatımıza giren uydu bağlantılı Acil SOS çağrı özelliği sayesinde kazazedeler kurtarıldı. Markadan gelen son haberlere göreyse bu özelliğin ücretsiz kullanım süresi arttı. İşte detaylar…

Apple'ın iPhone 14 ile birlikte gelen uydu bağlantılı Acil SOS özelliği birçok kişinin hayatını kurtardı. Özellikle 2023 yılında birçok otomobil kazasında, kaybolma vakasında iPhone 14 ile birlikte hayatımıza giren uydu bağlantılı Acil SOS çağrı özelliği sayesinde kazazedeler kurtarıldı. Markadan gelen son haberlere göreyse bu özelliğin ücretsiz kullanım süresi arttı. İşte detaylar…

Apple iPhone 14 kullanıcılarına iki yıl daha ücretsiz SOS özelliğini kullanma imkanı tanıdı!

Apple iPhone 14 ile birlikte kullanıma sunduğu SOS Acil Çağrı özelliği sayesinde 2023 yılında kanyondan aşağıya düşen bir otomobildeki sürücüyü, doğa yürüyüşünde kaybolan 2 maceraperesti ve buna benzer vakalardan sayısız kişiyi kurtardı. Acil SOS özelliği sayesinde şebekenin çekmediği yerlerde kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekipleri ile iletişime geçen bu kazazedeler bir iPhone sayesinde kurtarıldılar.

Konuyla ilgili gelen bilgilere göre aslında bu özellik iPhone 14 kullanıcıları için 2024 yılının Kasım ayında ücretli olacaktı. Ancak artık mevcut tüm iPhone 14 kullanıcıları, hizmeti iki yıl daha ücretsiz olarak kullanabilecek. Yani cihazların SOS özellikleri 2025 yılının sonlarında ücretli hale dönecek.

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iPhone 15 müşterileri için ücretsiz süre uzatılmadı. Bu da hem iPhone 14 kullanıcılarının hem de iPhone 15 kullanıcılarının şimdilik ücretsiz Acil SOS hizmetini 2025 yılının sonuna kadar kullanabilecekleri anlamına geliyor. Ücretsiz sürümün bitmesi ardından marka tarafından alınacak ücretlerle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Apple bu tarz hayat kurtaran bir özelliği ücretsiz olarak sunmayı da düşünebilir.

Türkiye'de ise henüz Acil SOS özelliği bulunmamakta. Markadan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de özelliğin yakın tarihlerde Türkiye'de de kullanıma sunulması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.