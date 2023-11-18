Apple, iPad Air ve Mini Modellerinde OLED Ekran Kullanacak

Apple'ın iPad Air ve Mini modellerinde LCD yerine OLED ekran kullanacağı ortaya çıktı. 2026'da sunulacak yeni cihazlar, daha büyük ekranlara sahip olacak.

Apple, uygun fiyatlı tablet pazarındaki rekabeti kızıştırmak istiyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, iPad Air ve Mini modellerinin LCD yerine OLED kullanacağını gösterdi. 2026'da sunulacak yeni cihazlar, aynı zamanda daha büyük ekranlara sahip olacak.

OLED iPad Air ve Mini için nefesler tutuldu

Güney Kore'den yeni bilgiler, Apple'ın iPad modellerini OLED ekranlara geçirme planları hakkında tüm bilgileri ortaya koydu. Rapora göre Apple, 2026 yılından itibaren iPad Air ve iPad Mini'ye T1 OLED (tek yığınlı tandem) ekran getirecek.

Apple'ın bir süredir OLED ekranlara yoğunlaştığını biliyoruz. Kontrast ve parlaklık başta olmak üzere birçok yönden iyileştirme sağlayan OLED ekranlar, Air ve Mini serisindeki LCD panellerin yerini alacak. 2026'da çıkacak modelin, 12,9 inç iPad Air olması bekleniyor.

12312312

2026'da tanıtılacak iPad Mini'nin ekran boyutunun 8,7 inç olması bekleniyor. Bu da 8,3 inçlik güncel modele kıyasla ekranda büyüme yaşanacağı anlamına geliyor. Ancak Apple, Mini konseptine bağlı kalara 8 inç ekran boyutunu korumaya devam ediyor.

Rapor ayrıca Apple'ın 2027 yılında OLED ekranlı yeni bir iPad Pro tanıtabileceğini de ortaya koydu. İlk söylentiler şirketin iPad Pro için daha gelişmiş çift yığınlı OLED panel kullanmak istediğini ortaya koydu. Bu da Air ile Pro arasındaki ekran farkının korunacağı anlamına geliyor.

Öte yandan bir süre önce gelen sızıntılar iPad Mini 7'nin 449 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağı bildirildi. M1 çipten güç alan iPad Air'in M2 çipe yükseltilmesi planlanıyor. iPad Mini ise A16 Bionic çiple çıkış yapacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.