Apple, iOS 17 ve iPadOS 17 için üçüncü açık beta yayımladı

Apple, iOS 17 ve iPadOS 17 için üçüncü herkese açık betayı yayımladı. Yeni işletim sistemiyle birlikte birçok yenilik ve iyileştirme sunuluyor.

Apple, iOS 17 ve iPadOS 17 için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni işletim sistemini kullanıcılara hazır hale getirmek için sürekli testler yapan şirket, kısa süre önce iOS 17 ve iPadOS 17 için üçüncü herkese açık betayı yayımladı.

iOS 17 ve iPadOS 17 üçüncü açık beta yayımlandı!

Apple'ın test programına dahil olan herkesin şu anda indirebileceği yeni iOS 17 beta sürümü, birkaç yeniliği de beraberinde getiriyor. Öyleyse iOS 17 Beta 3 ile yapılan değişikliklere hep birlikte yakından göz atalım.

Zihinsel Sağlık

Sağlık uygulamasındaki Zihinsel Sağlık bölümünde bir takım arayüz iyileştirmeleri yapıldı. Bu da daha kullanıcı dostu bir tasarım anlamına geliyor. Öyle ki artık ruh halinize göre renkler ve semboller gösteriliyor. Bu ve bunun gibi çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

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Safari

iOS 17'nin Beta 3 güncellemesini yükledikten sonra mobil tarayıcınız Safari'de ilk kez özel sekme açtığınızda, kilitli özel gezinme adlı bir ayar için bir tanıtım ekranı açılıyor. Bu özellik, uygulamadan çıktığınızda veya telefon ekranını kapattığınızda tarayıcıyı kilitliyor. Cihazı uyandırdığınızda ise özel sekmeye tekrardan ulaşabilmek için Face ID, Touch ID veya parola ile kimliğinizi doğrulamanızı istiyor.

İsteğinize göre aktif hale getirebileceğiniz bu özellik gelmeden önce gizli sekme açık olduğu sırada telefonu kapatıp geri uyandırdığınızda, gizli sekme, herhangi bir doğrulama istemeden açılıyordu. Bu da gizlilik için oldukça yararlı özelliklerden birisi.

Kestirmeler

iPhone'unuzda Kestirmeler uygulamasında Safari için kullanılan simgeler için bir takım güncellemeler yapıldı. Bu kapsamda kısayolun amacını belli edecek şekilde ikonlarda değişiklikler yapıldı.

iOS 17 ve iPadOS 17 üçüncü açık beta nasıl indirilir?

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Adım 2: Genel >Yazılım güncellemeleri yolunu takip edin. Bu kısımdan güncellemeyi indirip kurmaya başlayabilirsiniz.

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