Apple, iOS 17 RC ile yeni iPhone zil sesleri sürprizi yapıyor

Apple, dün gerçekleşen Wanderlust etkinliğiyle iPhone 15 serisini tanıttı. Tam bir yıldır bu anı bekleyen kullanıcılara Apple başka bir sürpriz daha yapıyor. iOS 17 RC sürümüyle yirmiden fazla yeni iPhone zil sesi ve sesli uyarı tonu karşımıza çıktı. Yeni iPhone zil sesleri, iOS 17 ile gelen tek yenilik değil. Apple, iOS 17 ile kişisel iletişim ve paylaşım alanında yeni özellikleri devreye aldı.

Apple, dün gerçekleşen Wanderlust etkinliğiyle iPhone 15 serisini tanıttı. Tam bir yıldır bu anı bekleyen kullanıcılara Apple başka bir sürpriz daha yapıyor. Bildiğiniz gibi Apple'ın iPhone zil sesleri konusunda katı bir tutumu var.

iOS 17 RC ile yeni iPhone zil sesleri ortaya çıktı

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max modelleri önemli yeniliklerle karşımıza çıktı. Ancak tüm bu yeniliklerin dışında etkinlikte iOS 17 ve getirdiği yeni özelliklerden bahsedilmedi.

Apple, iOS 17'yi18 Eylül Pazartesi günü yayınlayacak. Ancak isterlerse kullanıcılar iOS 17 RC, yani herkese açık kararlı sürümden önceki versiyonu deneme imkanına da sahip.

iOS 17 RC sürümüyle yirmiden fazla yeni iPhone zil sesi ve sesli uyarı tonu karşımıza çıktı. Yine Apple, eski zil seslerini de yeniden düzenledi.

Sabredemeyenler için: iOS 17'yi hemen şimdi kurabilirsiniz!

Sadece 2017 yılında 10. yıla özel ve sadece iPhone X için yayınlanan zil sesi haricinde tam on yıldır yeni zil sesleri tanıtılmıyor. Apple, 18 Eylül'de iOS 17 alacak tüm modellerde yeni iPhone zil sesleri kullanıma sunacak.

iOS 17 ve sunduğu yeni özellikler

Yeni iPhone zil sesleri, iOS 17 ile gelen tek yenilik değil. Apple, iOS 17 ile kişisel iletişim ve paylaşım alanında yeni özellikleri devreye aldı. Bu anlamda "Çağrılarınızı kişiselleştirin" özelliği önemli yenilikler arasında. Özellik sayesinde arama ekranına kişinin fotoğrafını veya Memoji'sini koyabilirsiniz. Yine bu arama ekranını yazı stilinden rengine kadar özelleştirmeniz de mümkün.

Diğer bir iOS 17 özelliği ise Canlı Çıkartmalar desteği. Bu özellik sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçip çıkartma olarak kullanabileceksiniz.

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İletişimi kolaylaştırmak isteyen Apple, aradığınız kişi FaceTime çağrınızı cevaplayamadığında da iletişim kurmanıza olanak sağlıyor. Buna göre kişiye video veya ses kaydı yollayabilmeniz artık mümkün. Yine FaceTime görüşmeleri sırasında da artırılmış gerçeklik efektleri kullanabileceksiniz.

AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer önemli yenilik. AirDrop'a benzer şekilde çalışacak bu özellik sayesinde rehberinizde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch'a gönderebileceksiniz. Ayrıca bu özellikle iki iPhone'u bir araya geliyor. SharePlay sayesinde ise başka bir iPhone kullanıcısı ile oyun oynamak, müzik dinlemek mümkün hale geldi.

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 17 özelliklerini ve yeni zil sesleri getirmiş olmasını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.