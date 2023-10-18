Apple, iOS 17.1 ve iPadOS 17.1'in aday sürümlerini geliştiricilere sundu

Apple, iOS 17.1 ve iPadOS 17.1'in aday sürümlerini test amacıyla geliştiricilere sundu. Bu güncellemeler, şirketin iOS 17.0.3 paketini yayınlamasından sadece bir hafta sonra geldi. Ancak AirDrop başta olmak üzere önemli yenilikler içeriyor.

Apple, iOS 17.1 ve iPadOS 17.1'in aday sürümlerini test amacıyla geliştiricilere sundu. Bu güncellemeler, şirketin iOS 17.0.3 paketini yayınlamasından sadece bir hafta sonra geldi. Ancak AirDrop başta olmak üzere önemli yenilikler içeriyor.

iOS 17.1 geliştirici sürümü ile gelen yenilikler

iOS 17 için beta programına kayıtlı geliştiriciler, iOS 17.1 ve iPadOS 17.1 betalarını indirmeye başlayabili.r Ayarlar kısmından Yazılım Güncellemesi bölümünden paketi alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz. Peki yeni güncellemede neler düzeltildi?

iOS 17.1'de yer alan bazı yenilikler arasında şarkıları, albümleri, çalma listelerini, sanatçıları ve daha fazlasını doğrudan kilit ekranında favorilere ekleme seçeneği bulunuyor. Şarkı önerileri de çalma listesi başlatılırken bu ekranda gösterilecek.

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AirDrop ile transfer seçeneği ise artık fiziksel yakınlık gerektirmeyecek. Bu paketle birlikte kullanıcılar internet üzerinden dosya transferini tamamlayabilecek. Ayrıca watchOS 10.1 yüklü Apple Watch modelleriyle, iOS 17.1 yüklü iPhone'lar NameDrop özelliğini kullanabilecek.

Güncelleme ayrıca bazı yazılımsal hataları da çözüyor. iPhone 15 Pro'da kamera ve el fenerinin cebinizde yanlışlıkla açılmasını engelliyor. iPhone 15 ve 15 Plus ise Dinamik Ada'da yeni el feneri göstergesi alacak.

Apple, yeni geliştirici betasıyla birlikte iOS 17.1'in tamamlanmak üzere olduğunu göstermiş oldu. Testlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde, iOS 17.1'in önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması mümkün.

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