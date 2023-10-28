Apple, iOS 17.1 Güncellemesiyle WiFi Güvenlik Açığını Giderdi

Apple, iOS 17.1 güncellemesiyle iPhone 15 serisinin ısınma sorunlarını çözerken aynı zamanda üç yıllık bir WiFi güvenlik açığını da düzeltti. Güncelleme ile birlikte özel Wi-Fi adresi ayarının gerçek MAC adresini gizlemesi sağlandı.

Apple, iOS 17.1 güncellemesiyle başlıca iPhone 15 serisinin ısınma sorunlarını ele aldı. Instagram gibi bazı popüler uygulamalarda beklenmedik derecede ısınan cihazlar, bu güncellemeyle rahat bir nefes aldı. Ancak Apple'ın üç yıllık bir WiFi açığını da giderdiği fark edildi.

iOS 17.1 ile WiFi güvenlik açığı giderildi

Apple'ın yayınladığı güncelleme notlarına göre iOS 17.1; WiFi'a ilişkin bir hatayı giderdi. Bu açık, ilk olarak iOS 14'te yayınlanan özel Wi-Fi adresi ayarını hedef alıyordu. Bilmeyenler için özel adres, iPhone'un MAC adresini maskelemek için kullanılıyor.

Cihazın gerçek MAC adresini gizleyen bu ayar, özellikle halka açık WiFi adreslerine bağlanırken kötü niyetli kişilerin takibini önlemeyi amaçlıyor. Ancak siber güvenlik uzmanları, nereye bakılacağının bilinmesi halinde gerçek MAC adresini keşfetmenin mümkün olduğunu ortaya çıkardı.

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Özel Wi-Fi adresi etkin olsa bile, iPhone ve iPad'lerin belirli bir adres üzerinden veri göndermeye devam ettiği keşfedildi. Bu da verilerin gönderildiği gerçek adresi deşifre etmeye yeterli oluyordu.

Kusurla ilgili önemli bir gizlilik hatası yaşanmamış olsa da, Apple'ın amacını zayıflatıyordu. Ancak iOS 17.1 güncellemesiyle birlikte Apple, bu sorunu sessiz sedasız şekilde düzeltti. Düzeltme, iPhone XS ve daha yeni modellerin yanı sıra iPadOS 17.1 çalıştıran iPad modellerinde kullanılabilir.

iOS 16 kullanan kullanıcılar için ise iOS 16.7.2 güncellemesi bu güvenlik açığını gideriyor. iOS 14 ve 15 çalıştıran eski cihazların savunmasız durumda olduğunu belirtmek gerekiyor.