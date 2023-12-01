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Apple, iOS 17.1.2 ve iPadOS 17.1.2 Güncellemelerini Yayınladı

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Apple, iOS 17 sistemine önemli güncellemeler sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda iOS 17.1.2 ve iPadOS 17.1.2 yayınlandı. Şirketin açıklamasına göre son paket, önemli güvenlik açıklarını gideriyor. İşte yeni güncellemenin detayları.

Apple, iOS 17 sistemine önemli güncellemeler sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda iOS 17.1.2 ve iPadOS 17.1.2 yayınlandı. Şirketin açıklamasına göre son paket, önemli güvenlik açıklarını gideriyor. İşte yeni güncellemenin detayları.

iOS 17.1.2 ve iPadOS 17.1.2 yayınlandı

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için güvenlik sorunlarını gidermeye odaklanan ara güncellemeler paylaşmaya devam ediyor. Buna göre iOS 17.1.2 ve iPadOS 17.1.2 paketleri dağıtıma çıktı.

Küresel çapta yayınlanan güncellemeler, şu anda iOS 17 veya iPadOS 17 çalıştıran cihazlarda indirilebilir durumda. 526 MB boyutundaki son paketi yüklemek için Ayarlar >Genel >Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli olacak.

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Apple'ın sürüm notları iOS 17.1.2 ve iPadOS 17.1.2 için detaylı açıklamalar bulunmuyor. Şirket sadece "önemli güvenlik açıklarını" ele aldığını ve kullanıcıların hemen kurması gerektiğini ifade etti. Öte yandan bu paketle birlikte yeni bir özellik sunulmadığını da hatırlatalım.

Apple yaklaşık 10 gün önce iOS 17.1.1 ve iPadOS 17.1.1 paketlerini kullanıma sunmuştu. Bu küçük güncellemeler de sistemsel hataları ve performans sorunlarını gidermeyi amaçlıyordu.

Apple aynı zamanda Aralık ayında yayınlanması beklenen iOS 17.2 ve iPadOS 17.2 üzerinde de çalışıyor. Bu paketlerde batarya ve iPhone 15 Pro serisindeki ısınma sorunlarının ele alınması bekleniyor. Ayrıca iOS 17'de görülen güvenlik açıklarına karşı kapsamlı bir paket olacak gibi de duruyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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