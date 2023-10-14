Apple'ın Yeni iPad Modelleri Yakında Tanıtılabilir

Apple'ın iPad Mini 7 ve Air 6 modelleri üzerinde çalıştığı ve yakın bir tarihte lansman etkinliği düzenleyeceği söyleniyor. Ayrıca USB-C'li Apple Pencil'ın da tanıtılması bekleniyor.

Apple'ın bir süredir yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. iPad Mini 7 ve M2 yongasından gücünü alan Air 6'nın başı çekeceği bir lansman etkinliği ise çok yakın tarihte gerçekleşebilir. İşte teknoloji devinin tablet dünyasını hareketlendiren girişimleri.

iPad Mini 7, Air 6 ve USB-C'li Apple Pencil yolda

Çin'den gelen bilgilere göre Apple, Mini ve Air ailesini yenilemeye karar verdi. Yıl bitmeden yapılacak lansmanda ayrıca USB-C bağlantı noktası destekli ilk Apple Pencil de görücüye çıkabilir.

iPad Mini 7'nin, iPhone 15 ve 15 Plus'ta kullanılan A16 Bionic çipinden gücünü alacağı söyleniyor. Ayrıca ön taraftaki selfie kamerasında da birtakım iyileştirmeler olacak. Mini ailesindeki "jöle gibi kaydırma" sorunu çözmek için ekranın alt ve üst kısımları arasındaki yenileme hızların da değişeceği belirtildi.

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2021'de görücüye çıkan iPad Mini 6, 8.3 inçlik Liquid Retina ekran ile geliyor. Gücünü ise A15 Bionic çipten alıyor. Yedinci neslin ise bu ekran boyutunu koruması, ancak A16 Bionic'e geçiş yapması bekleniyor.

iPad Air 6 olarak tanıtılacak bir diğer model ise daha fazla işlem gücü ve verimlilik için M2 çipiyle güçlendirilecek. Bu hamle ise Air serisini, halihazırda M2 kullanan iPad Pro ile aynı çizgiye getirecek.

Bu iki tablete ek olarak Apple'ın şarj ve bağlantı için Lightning yerine USB-C kullanan yenilenmiş birinci nesil Apple Pencil'ı da tanıtacağı söylentiler arasında.

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