Apple'ın M3/M3 Pro işlemcili MacBook Pro modelleri tanıtıldı

Apple'ın merakla beklenen Scary Fast etkinliği resmen başladı. Etkinlikte şirketin en yeni ürünleri kullanıcı karşısına çıkarken, burada en çok dikkat çeken yenilik M3/M3 Pro işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro'nun tanıtılması oldu. Peki şirketin en yeni Mac modelleri kullanıcılara neler sunuyor? İşte M3/M3 Pro işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro özellikleri!

M3/M3 Pro işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro özellikleri

Apple'ın sızıntılarla gündemden düşmeyen M3/M3 Pro'lu 14 ve 16 inç MacBook Pro modeli nihayet vitrine çıktı. Cihazın en çok ön plana çıktığı nokta isminden de anlaşıldığı üzere M3/M3 Pro işlemcilerinden güç alması oldu. Yeni M3 Pro işlemcisinde 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeğinin bulunduğu 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli bir GPU dizilimi karşımıza çıkıyor. Şirketin iddiasına göre yeni işlemci M2 Pro'dan yüzde 20, M1 Pro'dan ise yüzde 40 daha hızlı.

M3 Pro, performansı bir üst seviyeye taşıyacak özelliklere sahip. Zira 37 milyardan fazla transistöre sahip işlemci, yapılan tüm işlemleri daha da hızlı ve verimli bir hale getirebiliyor. Bu sayede yeni MacBook Pro'da 36 GB'a kadar birleşik bellek (RAM) ve 200 GBps bellek bant genişliği yer alıyor.

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Standart M3 sürümünde ise dördü performans dördü verimlilik olmak üzere 8 çekirdek karşımıza çıkıyor. Apple, M1'den yüzde 35 ve M2'den ise yüzde 20 daha hızlı olduğunun altını çiziyor. 25 milyar transistör barındıran M3 yongasının 24 GB'a kadar RAM desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Yeni MacBook Pro'nun ekran tarafında ciddi değişiklikler yok. Zira ilk etapta bizleri önceki modellerde de yer alan Liquid Retina XDR ekran karşılıyor. Bunlara ek olarak ekranda HDR içerikler için 1000 nit sürekli parlaklık ve 1600 nit maksimum parlaklık mevcut. Öte yandan SDR içeriklerin 600 nite kadar parlaklıklarda görüntülendiğini belirtelim. Son olarak 1080p FaceTime HD kamera, altı hoparlörlü ses sistemi ve stüdyo kalitesinde mikrofonlar da kullanıcılara sunulduğunu belirtelim.

14 ve 16 inç MacBook Pro özellikleri

M3 çipli 14 inç MacBook Pro 62.999 TL'den ve eğitime özel 59.059 TL'den başlayan fiyatlarla; Pro çipli MacBook Pro 78.999 TL'den ve eğitime özel 73.069 TL'den başlayan fiyatlarla; 16 inç MacBook Pro ise 94.999 TL'den ve eğitime özel 87.399 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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