Apple'ın M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi

Apple'ın M1 Max işlemcili MacBook Pro modelinin oyun performansını test ettik. 32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro nasıl bir oyun performansı sundu?

M1 Max'li MacBook ile LoL oynadık!

Editörümüz Alperen, League of Legends oyununun performansını pilde ve şarjdayken test etti. Oyun performansı ve şarj durumu üzerinde odaklanarak, bilgisayarın günlük kullanım ve ofis işleri için nasıl bir performans sergilediği konusunda oyun performansının tatmin edici olsa da, pi ile kullanımda oyunda kullanımının çok verimli olmadı.

Video boyunca oyunu oynarken yaşadığı deneyimleri ve performansı detaylı bir şekilde aktaran Alperen, FPS değerleri ve şarj durumu gibi teknik detaylarla birlikte oyun performansından memnun olmadığı ve cihazın güç tüketiminin yüksek olduğunu belirtti.

M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansının sınırlı olduğu ve pil kullanımının tatmin edici olmadığ, ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğunu belirtmekte yarar var.