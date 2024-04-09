Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Apple'ın M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple'ın M1 Max işlemcili MacBook Pro modelinin oyun performansını test ettik. 32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro nasıl bir oyun performansı sundu?

M1 Max'li MacBook ile LoL oynadık!

Editörümüz Alperen, League of Legends oyununun performansını pilde ve şarjdayken test etti. Oyun performansı ve şarj durumu üzerinde odaklanarak, bilgisayarın günlük kullanım ve ofis işleri için nasıl bir performans sergilediği konusunda oyun performansının tatmin edici olsa da, pi ile kullanımda oyunda kullanımının çok verimli olmadı.

Video boyunca oyunu oynarken yaşadığı deneyimleri ve performansı detaylı bir şekilde aktaran Alperen, FPS değerleri ve şarj durumu gibi teknik detaylarla birlikte oyun performansından memnun olmadığı ve cihazın güç tüketiminin yüksek olduğunu belirtti.

M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansının sınırlı olduğu ve pil kullanımının tatmin edici olmadığ, ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğunu belirtmekte yarar var.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Hatay bayram namazı saat kaçta 2024? Hatay bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bahar yeni bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Gaziantep bayram namazı saat kaçta 2024? Gaziantep bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Romatizma ağrılarına son! Bu otu tüketen ağrıları unutuyor... Romatizmaya iyi gelen ot hangisi? RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, resimli bayram mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, yazılı Ramazan Bayramı mesajları! Bu belirtiler varsa HAMİLESİNİZ! İşte erken gebelik belirtileri...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title