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Apple'ın Katlanabilir MacBook Modeli İçin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

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Katlanabilen cihazların popülerliği her geçen gün artıyor. Apple'ın da katlanabilir cihazlar üzerinde çalıştığı ve katlanabilir MacBook modelinin 2027'de piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Katlanabilen cihazların popülerliği her geçen gün artıyor. Tabii markalar bu duruma kayıtsız kalamıyor ve Apple'da katlanabilen cihazlar üzerinde çalışmaya başladığını bildirdi. Bugün ortaya çıkan bazı bilgilerse bize katlanabilen MacBook için çıkış tarihi verdi diyebiliriz. İşte konuyla ilgili detaylar…

İddia: Katlanabilen MacBook tarihi ortaya çıktı!

Katlanabilen MacBook en çok merak edilen ürünler arasında. Peki katlanabilen MacBook modeli ne zaman piyasaya sürülecek? Konuyla ilgili analistler hangi tahminlerde bulunuyor?

Apple'ın bir süredir katlanabilen cihazlar üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Katlanabilen iPhone modelinin ardından ortaya katlanabilen bir modelin geliştirildiği iddiası da atıldı. Konuyla ilgili kesin bir delil yok. Ancak Apple'ın yaptığı çalışmalar ve ortaya atılan belgelere göre konuştuğumuza kesin çalışılıyor diyebiliriz.

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Ünlü analist Ming-Chi Kuo bugün konuyla ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"Uzun zamandır Apple'ın katlanabilir iPhone veya iPad'i 2025'te mi yoksa 2026'da mı seri üretmeyi planladığına dair birçok soru aldım. Son anketim şu anda Apple'ın net bir geliştirme planına sahip tek katlanabilir ürününün 20,3 inç MacBook olduğunu gösteriyor. 2027'de seri üretime geçmesi bekleniyor"

??????????????? 2025 ?? 2026 ?????? iPhone ? iPad?????????,???????????????????,?????20.3"????????2027????MacBook?

Recently, I've received many inquiries about whether Apple plans to mass-produce the…

— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2024

İlgili paylaşıma bakıldığında Apple'ın 20,3 inç boyutlarında dev ekrana sahip bir katlanabilir MacBook modeli üzerinde çalıştığını görüyoruz. Cihaz yapılan tahminlere göre 2027 yılında piyasaya sürülecek. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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