Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün işletim sistemi ortaya çıktı!

Apple bir süredir bir sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Uzun süredir konuşulan bu donanımın kendi işletim sisteminin olacağı da yine gelen haberler arasında. Bu işletim sisteminin isminin ne olacağı da en çok merak edilen konulardan bir tanesi.

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü ortaya çıkmaya başlıyor

Şimdiye kadar bu işletim sisteminin ismi üzerinde birçok iddia ortaya atıldı. Daha önce 'realityOS' ya da kısaca 'rOS' olarak adlandırılacağı söylenen işletim sistemi için Bloomberg tarafından yeni bir bilgi paylaşıldı. Buna göre karma gerçeklik gözlüğünün işletim sistemi 'xrOS' olarak adlandırılacak.

Bu ismin 'extended reality' ifadesinin kısaltması olduğu ifade ediliyor. Apple böylece hem sanal hem de artırılmış gerçekliği kapsayacak bir isim kullanmış olacak. Apple'ın bu ismin patentini şimdiden paravan şirketler aracılığı ile almaya başladığı da gelen haberler arasında.

Apple karma gerçeklik başlığı ile ilgili yeni iddia!

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün 2023 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Şirketin önümüzdeki yıl tanıtılacağı söylenen modelin dışında üç farklı gözlük için de çalışmaları olduğu da iddia ediliyor. N301¨, "N421" ve "N602" kod adlarına sahip olan gözlükleri yakın zamanda görme fırsatı yakalayabiliriz.

N301 kod adlı cihazın Apple'ın 2023 yılı içerisinde tanıtacağı söylenen Apple Reality Pro olduğu tahmin ediliyor. Karma gerçeklik gözlüğünün tanıtımı ile birlikte Meta Quest Pro'ya rakip olacağını söylemek olmayacaktır.

Diğer yandan N602 kod adlı ürünün ise iki versiyonla sunulacağı söyleniyor. Versiyonlardan ilki, N301 kodlu modelin daha gelişmiş bir türevi olacağı düşünülürken, diğer versiyonun ise daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak müşterilere sunulması bekleniyor. N421 kod adlı cihazın ise bu modellerden farklı olarak daha çok bir 'akıllı gözlük' olarak nitelendirilebileceği ifade ediliyor.

Apple, önümüzdeki yıllarda karma gerçeklik teknolojisine oldukça fazla mesai harcayacak gibi görünüyor. Peki siz Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.