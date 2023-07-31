Çocukların cihazları istediği zaman kullanmalarına olanak tanıyan bir ekran süresi kısıtlaması hatası yüzünden birçok kullanıcı şikayet etti. Apple, iOS 16.5 güncellemesi ile bu sorunu çözdüklerini belirtti. Ancak sorun, iOS 17 Beta sürümünde tekrar bulundu. Apple şimdi bu hatayı düzeltmeye çalışıyor.

Çocukların cihazları istediği zaman kullanmalarına olanak tanıyan bir ekran süresi kısıtlaması hatası yüzünden birçok kullanıcı şikayet etti. Çocuklarının elektronik cihaz kullanımını kısıtlamaya çalışan ebeveynlerden tepki gören Apple, iOS 16.5 güncellemesi ile bu sorunu çözdüklerini belirtti. Ancak sorun, iOS 17 Beta sürümünde tekrar bulundu. Apple şimdi bu hatayı düzeltmeye çalışıyor.

Apple, ekran süresi sıfırlanması sorununu düzeltmeye çalışıyor

Sorun, iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarında baş gösteriyor. Ebeveynlerin, çocukların cihazlarını kullanamayacakları saatleri uzaktan ayarlamasına olanak tanıyan Atıl Süre adlı bir işlevi etkiler. Bir Apple sözcüsü, "Bazı kullanıcıların Ekran Süresi ayarlarının beklenmedik bir şekilde sıfırlandığı bir sorunla karşılaştığının farkındayız." açıklamalarını yaptı.

Sözcüye göre Apple, bu raporları çok ciddiye alıyor ve durumu iyileştirmek için güncellemeler yapıyor ve yapmaya devam edecek. Özelliği kontrol eden ebeveynler, planlanan saatlerin ya eski ayarlara döndüğünü ya da tamamen kaldırıldığını ve çocukların cihazlarını istedikleri zaman kullanmalarına olanak tanıdığını gördü. Bu da onları epeyce rahatsız etmiş olacak ki binlercesi şikayette bulundu.

Bir kullanıcı, çocuklarının tahmin etmediğinden emin olmak için şifresini değiştirdi. Ancak özelliği "haftada iki veya üç kez" sıfırlaması gerektiğini fark etti. Tahmin edeceğiniz üzere çocuklar da bu sorunu zamanında bildirmek istemiyorlar. Bu nedenle sadece bazı dikkatli ebeveynler fark edebiliyor. Konuyla ilgili bir Apple tartışma sayfasında yaklaşık 2.300 kişi aynı hatayı yaşadıklarını söyledi.

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Apple, sorunu daha önce biliyordu. Öyle ki mayıs ayında iOS 16.5'in piyasaya sürülmesiyle sorunun çözüldüğünü bildirdi. Ancak bazı kullanıcılar, sorunu sonraki sürümlerde ve hatta iOS 17 Beta sürümünde buldu. Apple, bir sözcüsüne göre şimdi bu hatayı düzeltmeye çalışıyor. Yeni gelecek iOS 17 güncellemelerinde üstesinden gelinecek.

Ekran süresi, 2018'de Apple'ın geliştiriciler konferansında tanıtıldı ve ebeveynlerin çocuklarının Etkinlik Raporunu uzaktan kontrol etmelerine ve uygulama kullanım sürelerini yönetmelerine olanak sağladı. Belirli bir saat aralığında belli uygulamalar bile seçilebiliyor. Bu özellikler, günümüzde özellikle ebeveynler tarafından sıkça kullanılıyor.

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