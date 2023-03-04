Apple'dan akıllı saati için check-up desteği!

Apple, yayınladığı bir belge ile Watch Ultra sahiplerinin saatleri için Derinlik ve Su Mühür Testi talep edebileceğini açıkladı.

Apple Watch Ultra, tanıtıldığı günden itibaren dayanıklılığı ve teknolojileri ile büyük ilgi toplamıştı. Titantum gövdesi, dayanıklı yapısı ve uzatılmış pil ömrü ile maceracıları hedefleyen bu akıllı saat gerçekten bu kadar dayanıklı mı peki? Apple kullanıcıları artık saatlerinin sağlıklarını kontrol edebilecek.

Apple Watch Ultra sahipleri saatlerini kontrol ettirebilecek

Apple Watch Ultra kullanıcıları artık saatlerinin derinlik göstergesinin ve su geçirmezlik özelliğinin ne kadar iyi çalıştığını test edebilecek. Şirket tarafından yayınlanan bir belge ile kullanıcılara Derinlik ve Su Mühür Testi talep edebilecekleri belirtildi.

Paylaşılan belge ile Watch Ultra kullanıcıları saatlerinin sağlıklarını test edebilecek. Örnek vermek gerekirse; saatini dalışlarda kullanan bir kişi, su geçirmezlik konusunda bir sıkıntı olup olmadığını Apple'a kontrol ettirebilecek. ya da herhangi bir çarpma sonrasında görünmeyen bir hasar için de yine şirkete başvurulabilecek.

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?Apple Watch Ultra? sahipleri, Apple'ın normal çevrimiçi destek kanalları aracılığıyla cihazları için Derinlik ve Su Sızdırmazlık Testi talep edebilecek. Apple, herhangi bir görünür hasar olup olmadığına bakmak için yapılacak görsel incelemenin ardından su contalarını ve derinlik ölçeri test edecek.

Şirket, yapılan testler sonrasında ortaya çıkan sorunların garanti kapsamına girmediği sürece kullanıcıların tamir ücreti ödemesi gerekebileceğini belirtiyor. Apple bu hizmetin fiyatını ise açıklamış değil. Apple, akıllı saatin test için gönderildikten 7 ila 10 gün içerisinde sahibine ulaştırılacağını taahhüt ediyor.

Apple, yeni hizmeti ile akıllı saat kullanıcılarına saatlerinin sağlıklarını kontrol etmeleri adına bir fırsat veriyor. Peki siz Apple'ın ekstrem sporlar için tasarladığı akıllı saati ve şirketin sağladığı yeni hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağından izleyebilirsiniz.

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