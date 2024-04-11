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Apple, Apple Watch'taki hayalet dokunuş sorununu çözmek için adım attı

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Apple, son birkaç ay içerisinde Apple Watch kullanıcılarından hayalet dokunuş sorununa dair yüzlerce geri bildirim aldı. Son güncellemenin getirdiği düşünülen bu sorun, şirketi şikayet yağmuruna tuttu. Neyse ki son gelişmelere göre firma, bu şikayetleri dikkate aldı gibi görünüyor. Öyle ki Apple'ın önemli bir adım attığı açıklandı.

Apple, Watch modellerindeki hayalet dokunuş sorunu için kapsamlı soruşturma başlattı

Bilmeyenler için hayalet dokunuş, dokunmatik ekranın kullanıcı dokunmadığı halde tıpkı tokunmuş gibi algılamasına deniyor. Bu da kullanımı bir hayli zorlaştırıyor. Son birkaç aydır Apple Watch kullanıcılarının da bu sorundan muzdarip olduğu bildiriliyor.

Aktarılan bilgilere göre Apple, hayalet dokunuş sorununu kabul etti ve çözüm bulmak için geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Bu araştırmanın bitmesiyle birlikte firmanın yeni bir watchOS güncellemesi yayınlaması bekleniyor.

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Kaynağa göre kullanıcıların canını sıkan bu sorun, yalnızca geçen sene tanıtılan Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'de değil, aynı zamanda Watch Series 8, Watch Series 7 ve Watch Ultra 1 modellerinde de görülüyor.

Apple Watch hayalet dokunuş sorunu için geçici çözüm

Apple, bu sorun için geçici bir çözüm açıkladı. Buna göre kullanıcıların Apple logosu görünene kadar Digital Crown'u ve yan düğmeyi basılı tutarak saati zorla yeniden başlatmaları öneriliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Watch'unuzda hayalet dokunuş sorunu ile karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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