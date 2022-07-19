Apple'a yasa dışı para kazanmaktan dava açıldı

Apple, kendi ödeme hizmeti Apple Pay'i tekel olarak kullanmakla suçlanıyor. ABD'de birden fazla ödeme hizmeti tarafından açılan yeni Apple Pay davası, teknoloji devinin Apple Pay'den yasa dışı olarak kar elde ettiğini ve antitröst yasalarını çiğnediğini iddia etti.

Apple Pay'e temassız ödeme davası açıldı

Affinity Credit Union tarafından başlatılan soruşturma, Apple'ın iPhone, iPad ve Watch'taki temassız ödemede haksızlık yaptığını ortaya koydu. Temassız ödemeler için Apple Pay'in birincil seçenek olarak ayarlandığını ve diğer hizmetlerin kısıtlandığını belirtti.

Davacı kurum, iOS'ta mobil cüzdan olarak hizmet vermek için Apple'a ödeme yaptıklarını ve buna rağmen engellendiklerini iddia etti. Apple'ın kendi ödeme sistemini tekel olarak kullandığını belirten Affinity Credit Union, Apple'In rakip mobil cüzdanların kullanılmasını engellediğini iddia etti.

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Kurum ayrıca Android kullanıcılarının temassız ödeme için Google Pay haricinde diğer hizmetleri seçebileceğini dile getirdi. Fakat iOS'taki operasyonlar olması gerektiği gibi değil. Yani iddiaya göre, bir iPhone sahibi Google Pay'i indirebilir, ancak temassız ödeme yapmak için kullanamaz.

Apple'ın harici firmaların ödemelerinden komisyon aldığını da göz ardı etmemek lazım. Affinity Credit Union, kart ihracatı yapan firmaların kredi işlemlerinde yüzde 0.15'e varan ücretler ödediğini dile getirdi. Bu rakam ise Apple'ın her yıl 1 milyar dolardan fazla kar elde etmesini sağlıyor.

Apple'dan henüz Apple Pay'le ilgili açıklama gelmediğini hatırlatalım. Şirket, daha önceki antitröst davalarında Apple Pay ile diğer ödeme hizmetlerini kısıtladığı iddialarını kabul etmemişti.

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