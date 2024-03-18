Apple, 2024 yılında yeni AirPods modellerini tanıtacak
Teknoloji devi Apple, 2024 yılında kulaklık dünyasına yeni AirPods modelleriyle giriş yapacak. İki yeni modelin üretimine mayıs ayında başlanacak ve tanıtımı eylül ya da ekimde gerçekleştirilecek. Yeni modeller daha gelişmiş ses kalitesi, USB-C bağlantı noktası ve Konumumu Bul özelliğine sahip olacak.
Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple, kablosuz kulaklık dünyasında da en iyi isimler arasında yer alıyor. Şirket, 2024 yılında kulaklık dünyasına önemli cihazlar katmaya hazırlanıyor. Apple haberleriyle bilinen Mark Gurman, AirPods'lara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkardı.
Apple, iki yeni AirPods 4 modelinin tanıtım tarihi olarak eylül ya da ekimi düşünüyor
Bilindiği üzere Apple, AirPods ve AirPods Pro olmak üzere iki farklı kulaklık serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen modellere ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Buna göre teknoloji devi, mayıs ayında iki yeni AirPods modelinin üretimine başlayacak. Modellerin tanıtım tarihi, eylül ya da ekim olacak.
Gurman'ın paylaşımına göre beklenen dördüncü nesil AirPods modelleri daha gelişmiş ses kalitesi ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Şarj hızında da artış bekleniyor. Ek olarak gelişmiş modelde Konumumu Bul özelliğinin takibini kolaylaştıracak hoparlör yer alacak. Cihazlar hakkında çok fazla detay yer almıyor. Dilerseniz son çıkan modele bir göz atalım;
Apple Watch ve AirPods modellerine yeni özellikler geliyor!
ÖzellikAirPods Pro 2İşlemciH2 çipAktif Gürültü EngellemeGelişmiş hesaplama sesi ile iki kat daha fazla gürültü engellemeSürücüÖzel geliştirilmiş sürücüAmplifikatörÖzel geliştirilmiş amplifikatörDokunmatik denetimTek bir kaydırma hareketiyle ses ayarlamaUzamsal sesKişiselleştirilmiş uzamsal sesPil ömrüKulaklıklar: 6 saat, şarj kutusu: 30 saatŞeffaf modKullanıcıya göre kişiselFind MyŞarj kutusuna yerleşik hoparlörŞarjLightning bağlantı noktası, Apple Watch şarj cihazı, MagSafe veya herhangi bir Qi şarj cihazı