AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı

Bilgisayar monitörleri konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan AOC, profesyonel segmentte payını artırmak için U3 Graphic Pro serisini piyasaya sürdü. Bu yeni seride özellikle renk doğruluğu ve geniş renk gamı gibi profesyonel içerik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu özelliklere odaklanıldığını görüyoruz. Ayrıca USB Tip-C gibi esnek bağlantı opsiyonlarına sahip olan bu monitörlerin çalışma alanlarının karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığı belirtiliyor.

AOC U3 Graphic Pro serisi monitörleri tanıttı!

Serinin başı çeken modeli U32U3CV, 32 inçlik devasa bir Nano IPS panele sahip ve 4K çözünürlük sunuyor. Diğer iki model U27U3CV ve Q27U3CV ise, sırasıyla 4K ve 2K çözünürlüğe sahip 27 inçlik ekranlarla kullanıcılara sunuluyor.

Bu modeller çerçevesiz tasarımlarıyla göz yormayan bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Calman tarafından kalibrasyon için hazır olarak geliyorlar. Bu nedenle renk doğruluğu açısından hassasiyet gerektiren işler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm oyuncuların sorduğu o monitör! İşte AOC PD49 fiyatı ve özellikleri

AOC, fiyatlandırma noktasında da profesyonel pazar için rekabetçi bir giriş yaptı. İspanya'daki lansman etkinliğinde açıklanan fiyatlar U32U3CV için 589 euro, U27U3CV için 469 euro ve Q27U3CV için ise 349 euro olarak lanse edildi. Bu fiyatların özellikle Avrupa pazarı düşünülerek belirlendiği ve yerel vergileri de içerdiğini söyleyelim.

AOCU32U3CVU27U3CVQ27U3CV Boyut, Çözünürlük32 inç, 16: 9, 4K27 inç, 16: 9, 4K27 inç, 16: 9, 2KPanel TeknolojisiNano IPS, Anti-parlamaNano IPS, Anti-parlamaIPS QD, Anti-parlamaPerformans60Hz, Adaptif Senkron, 4ms60Hz, Adaptif Senkron, 4ms60Hz, Adaptif Senkron, 4msParlaklık, KontrastHDR 400 nit350 nitHDR 420 nitRenk1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E 1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E 1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E Bağlantı Noktaları2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audio2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audio2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audioDiğerYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBPYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBPYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBP

Philips modelleri:

49M2C8900L: 999 euro

32M2N8900: 1199 euro

34M2C6500: 799 euro

27M2N5500: 269 euro

32M2N6800M: 899 euro

AOC modelleri:

Q27U3CV: 349 euro

U32U3CV: 589 euro

U27U3CV: 469 euro

PD49: 2 bin 199 euro

AG456UZCD: 1199 euro

AG276QZD: 749 euro

Q27G4X: 269 euro

Q27G3XMN/BK: 399 euro