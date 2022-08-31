AnyDesk nasıl kullanılır? Ne işe yarar? [2022 Güncel]

Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan AnyDesk nedir? Nasıl kullanılır ve ne işe yarar? Yazımızda adım adım anlattık...

Teknolojinin gelişimiyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaran uygulamalar da hayatımıza girmeye başladı. Bunlardan biri de cihazların uzaktan kontrol edilmesine imkan sağlayan yazılımlar. Tabii burada akıllara ilk etapta bu alanda bir hayli yaygın olan AnyDesk geliyor. Peki AnyDesk nedir? Nasıl kullanılır ve ne işe yarar? Yazımızda anlattık…

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AnyDesk nedir ve ne işe yarar?

Aslında cihazların uzaktan kontrol edilmesine imkan sağlayan uygulamalara bir nebze olsun aşinayız. Ancak, bu alanda kullanılan araçların bir bölümü yeterli donanıma sahip olmaması nedeniyle kullanıcı güvenliğini tehlikeye de atabiliyor. Bu nedenle bu tür bir uygulama kullanacaksanız, herkes tarafından bilinen ve rüştünü ispatlamış araçları tercih etmenizi öneririz.

AnyDesk; Windows, Linux, MacOS, iOS ve Android işletim sistemlerine sahip cihazların uzaktan kontrol edilmesine yarayan bir araç diyebiliriz. Temelde iki bilgisayarı birbirine bağlayan, birini diğerinin ekranına yansıtarak kullanıcının hedef cihaz üzerinde kontrol sağlamasına ortam hazırlıyor.

AnyDesk'in tercih edilmesinin nedenlerinden biri de güvenlik. Zira uygulamayı kullanan cihazlar arasındaki bağlantı, TLS 1.2 Standartlaştırılmış Protokol Teknolojisi (Askeri standart) ile korunuyor ve böylece yetkisiz erişimler kolaylıkla engellenebiliyor. Aynı zamanda 256-bit AES Transport Encryption ile veri akışı şifreleniyor. Bu sayede kullanıcı verileri üçüncü bir şahıs tarafından çözülemiyor.

Uygulamada kullanım ihtiyaçlara göre uyarlanabilen sayısız güvenlik katmanı ve ayarı mevcut. Böylelikle cihazlar, yetkisiz kullanıcılar tarafından tespit edilemiyor. Bunun dışında kullanıcıların seçtikleri izin ve ayarlar kapsamında cihazlarına kimlerin, nasıl erişeceğine karar verme imkanlarının olduğunu da belirtelim.

AnyDesk nasıl indirilir ve kullanılır? AnyDesk indir

AnyDesk; yukarıda da belirttiğimiz üzere Windows, Linux, MacOS, iOS ve Android gibi işletim sistemlerine sahip cihazlarda çalışabiliyor. Ayrıca diğer yazılımların aksine kuruluma gerek kalmadan tek tıkla çalışması ve kullanıcı dostu arayüzüyle kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği bir yapıda. Peki AnyDesk nasıl indirilir ve kullanılır? AnyDesk indir.

Adım 1: Buradan AnyDesk web sayfasına gidin ve "Hemen indir" seçeneğine tıklayarak bilgisayarınıza yükleyin. Bunun dışında hedef bilgisayarda kontrol sahibi olmak için yazılımın hem sizde hem de karşı tarafta yüklü olması gerektiğini belirtelim.

Adım 2: Uygulamayı ilgili iki cihaza da yükledikten sonra tek tıkla açabilirsiniz. Burada önemli olan iki detay söz konusu. "Bu çalışma alanı" kısmında yazan sayılar, cihazınızı kontrol etmesini istediğiniz kullanıcıya vereceğiniz kod konumunda. Eğer aksi şekilde siz başkasının sistemine erişmek istiyorsanız, karşı bilgisayarın "Bu çalışma alanı" bölümündeki kodu uygulamanın üst kısmındaki "Oturum kurulması için hedef adresi gir" sekmesine yazarak istek göndermeniz gerekecek.

Adım 3: Bağlantı isteğini gönderdiğinizde hedef bilgisayarın AnyDesk uygulamasında X kodlu sistem, bilgisayarınızla bağlantı kurmak istiyor şeklinde yeni bir sekme açılacak. Burada varsayılan, tam erişim, ekran paylaşma ve katılımsız erişim gibi modlar bulunuyor. Bu sayede hedef cihazı kontrol edecek kişinin yetkileri sınırlandırılabiliyor. Son olarak, bağlantıyı kes veya sonlandır seçeneklerine tıklayarak uzaktan erişimi kapatabiliyorsunuz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok kullandığınız uzaktan kontrol uygulaması hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.