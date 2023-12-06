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Ankara Next Level'da Gerçekleşen Gürgençler Mağaza Açılışı

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Ankara'nın teknoloji meraklılarını bir araya getiren heyecan verici bir etkinlik geride kaldı. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Ankara Next Level ve Panora AVM'de gerçekleşen Gürgençler mağaza açılışına katıldı ve bu heyecanı paylaştı.

Ankara'nın teknoloji meraklılarını bir araya getiren heyecan verici bir etkinlik geride kaldı. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Ankara Next Level ve Panora AVM'de gerçekleşen Gürgençler mağaza açılışına katıldı ve bu heyecanı paylaştı.

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Bu özel açılış etkinliği, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bir buluşma noktası oldu. Mağaza girişinde bekleyenlerle yapılan samimi sohbetler ile katılımcıları etkinliğe dahil edecek nitelikteydi.

Ünlü isimlerin katılımıyla yapılan keyifli sohbetlerde ise Zafer Algöz, İbrahim Büyükak, Can Yılmaz gibi konuklarla teknoloji gündemini de konuştuk.

Gürgençler, Türkiye'nin en yaygın Apple Premium Partner'ı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Alman menşeili Vonmaehlen aksesuarlarının Türkiye'deki resmi distribütörü konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde açtığı mağazalarla adından söz ettiren Gürgençler, Apple Yetkili Servis partneri olarak hizmet veriyor ve bu alanda müşterilerine yüksek kalitede destek sunuyor.

Firma, TSE onaylı yenileme ve yenilenmiş ürün satışı yapabileceği Yenilio adlı hizmetiyle de öne çıkıyor. Aynı zamanda, SDN ile Gürgençler'in Apple etkinlikleri ve ürünleri için medya sponsorluğu bulunuyor. Bu iş birliği, Sihirli Elma kanalında yer alan videolarla da destekleniyor.

2002 yılında kurulan Gürgençler, teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren bir marka haline gelmiş durumda. 2004 yılında Mersin'de ilk mağazasını açan firma, 2019 yılında yüksek servis memnuniyeti sunmasıyla Apple tarafından Premium Servis Sağlayıcı ünvanına layık görüldü.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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