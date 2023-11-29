Android System Webview Nedir? Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda, birçok sistem bileşeni ön yüklü olarak gelirler. Bunlardan biri de Android System Webview (Android Sistem Web Görünümü) bileşenidir. Bu yazıda bu bileşen nedir ve nasıl devre dışı bırakılır sorularını cevaplayacağız.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda, birçok sistem bileşeni ön yüklü olarak gelirler. Bunlardan biri de Android System Webview (Android Sistem Web Görünümü) bileşenidir. Bu yazıda bu bileşen nedir ve nasıl devre dışı bırakılır sorularını cevaplayacağız.

Android işletim sistemi, sistem düzeyinde birçok uygulama ve bileşen yüklü olarak gelir. Bu bileşenlerden bazıları kullanıcılar tarafından görünürken bazıları derinlerde gömülü olarak çalışır. İşte Android Sistem Web Görünümü de derinlerde çalışan ve telefonunuzda yüklü olan uygulamaların web içeriğini göstermeye yarayan önceden yüklenmiş bir sistem bileşenidir.

Android System Webview nedir?

Android System Webview, Android cihazlarda yerleşik olarak gelen ve arka planda çalışarak telefondaki uygulamaların web sayfalarını açmasına yardımcı olan bir bileşendir. Örneğin Instagram'da bir website bağlantısına dokunduğunuzda, ilgili sayfa Chrome benzeri bir internet tarayıcısında açılır. İşte açılan bu tarayıcı Android Sistem Web Görünümü'dür.

Telefonunuzdaki bir uygulamada bir web sayfası açmaya çalışıyorsanız, Android Web Görünümü, web sayfasının içeriğini görüntülemek için telefonunuzdaki varsayılan tarayıcıyı başlatma ihtiyacını ortadan kaldırır.

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Android 7, 8 ve 9 sürümlerinde, bu bileşen Google Chrome tarayıcısıyla birlikte sunuluyordu. Android 10'dan itibaren Google, Android Sistem Web Görünümü'nü Google Play Store kullanılarak güncellenebilen bağımsız bir bileşen olarak konumlandırdı.

Ancak bazı güncellemeler bu bileşenin hatalı çalışmasına neden olabilmektedir. Bu durumu yaşayan kullanıcılar nasıl devre dışı bırakılır sorusunun cevabını aramaktadır.

Android System Webview nasıl devre dışı bırakılır?

Android 9 ve önceki sürümlerde bu bileşeni devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak yeni akıllı telefonlar daha yeni Android sürümleri kullanıldığı için söz konusu bileşeni kaldırmanız veya devre dışı bırakmanız durumunda, Instagram gibi uygulamalarda bir web bağlantısına tıkladığınızda sayfa açılmayacaktır. Android Sistem Web Görünümü önemli bir bileşendir ve cihazınıza hiçbir şekilde zarar vermez. Bu nedenle, onu devre dışı bırakmanıza veya kaldırmanıza gerek yoktur. Fakat sorun yaşıyorsanız, bu bileşenin güncellemelerini kaldırın veya önbelleğini temizleyin.

Güncellemeleri kaldırmak için Ayarlar >Uygulamalar >Android System Webview yolunu izleyip sağ üst köşedeki (…) üç noktaya dokunup açılan menüden Güncellemeleri kaldır diyebilirsiniz.

Önbelleği temizlemek için Ayarlar >Uygulamalar >Android System Webview>Depolama yolunu izleyip Önbelleği temizle seçeneğini seçin.

Bu önemli bileşen hakkında aklınıza takılan soruları veya yaşadığınız sorunları bize yorum kısmından sorabilirsiniz.