Android – iOS WhatsApp taşıma nasıl yapılır?

Artık WhatsApp hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yeni bir telefon aldığınızda aklınıza gelen ilk sorulardan biri hiç şüphesiz WhatsApp'ınızı nasıl taşıyacağınız olur. Özellikle yeni telefonunuzun işletim sistemi size yabancıysa başlarda birtakım zorluklar çekebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizin için Android – iOS WhatsApp taşıma yöntemlerini araştırdık. İşte detaylar…

Android – iOS WhatsApp taşıma rehberi!

Eğer bir Android kullanıcısıysanız iPhone'a geçiş yaptığınızda başlarda iOS size biraz zor gelebilir. Bununla birlikte eski telefonunuzdaki verilerinizi yeni telefonunuza aktarmak isteyebilirsiniz. Özellikle de WhatsApp verilerini. Peki Android'den iOS'a WhatsApp nasıl taşınır?

iOS'e Taşı mobil uygulamasını Apple geliştirdi. Bu yöntem sayesinde Apple, Android kullanıcılarının yeni iPhone cihazlarına geçişlerini çok daha kolay ve güvenli hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca iOS'a Taşı uygulamasıyla birlikte WhatsApp verilerinizle birlikte kişilerinizi, e-postalarınızı, tüm mesaj geçmişinizi, takvim kayıtlarınızı, fotoğraf ve videolarınızı aktarabilirsiniz.

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Android'den iOS'a WhatsApp'ta veri aktarmak için eski ve yeni telefonunuzun bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Gelin hep birlikte bu özelliklere göz atalım:

Eski Android telefonunuz, Android 5 veya daha üzeri Android sürümüne sahip olmalı.

Yeni iPhone'unuzun en az iOS 15.5 sürüme sahip olmalı.

Android telefonunuzda WhatsApp'ın 2.22.7.74 veya daha yeni bir sürümünün yüklü olması gerekiyor.

iPhone telefonunuzda ise WhatsApp'ın 2.22.10.70 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalı.

Eski telefonunuzda ve yeni cihazınızda kullandığınız telefon numarası aynı olmalıdır.

Android telefonunuzda iOS'e Taşı uygulamasının yüklü olması gerekiyor.

Son aşamada ise yeni telefonunuzun iOS'a Taşı uygulamasıyla eşleşebilmesi için iPhone'unuzun hiç kullanılmamış veya fabrika ayarlarına dönmüş olması gerekiyor.

Her iki cihazınız da bir güç kaynağına bağlı olmalıdır.

Her iki cihazınızın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalı. Veyahut Android cihazınızı iPhone'unuzun kişisel erişim noktasına bağlamanız gerekir.

Tüm kontrolleri sağladıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek WhatsApp verilerinizi Android'den iOS'a aktarabilirsiniz:

Android telefonunuzda iOS'e Taşı uygulamasını açın ve talimatları takip edin.

iPhone'unuzda bir kod görüntüleyeceksiniz. Bu kodu Android telefonunuza girin.

Sürdür'e dokunun ve ekrandaki talimatları takip edin.

Verileri Aktar ekranında WhatsApp'ı seçin.

Android telefonunuzda BAŞLAT'a dokunup WhatsApp'ın verileri dışa aktarma işlemi için hazırlamasını bekleyin. Bu işlem biraz uzun sürebilir.

Veriler hazırlandıktan sonra Android telefonunuzdaki hesabınızdan çıkış yapacaksınız.

iOS'e Taşı uygulamasına dönmek için İLERİ'ye dokunun.

Verileri Android telefonunuzdan iPhone'unuza aktarmak için SÜRDÜR'e dokunun. Ardından iOS'e Taşı uygulamasının aktarımın tamamlandığını onaylamasını bekleyin.

App Store'dan WhatsApp'ın en yeni sürümünü yükleyin.

WhatsApp'ı açın ve eski cihazınızda kullandığınızla aynı telefon numarasını kullanarak giriş yapın.

Sizden istendiğinde Başlat'a dokunun ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Yeni cihazınızı etkinleştirme işlemini tamamladığınızda sohbetlerinizin yeni cihaza aktarılmış olduğunu göreceksiniz.

iOS'tan Android'e veri taşıma rehberi!

Eğer bir iPhone kullanıcısı iseniz Android kullanmaya karar verdiğinizde WhatsApp'ınızı kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Android 12 sayesinde, WhatsApp'taki verilerini iPhone'lardan Android 12'li telefonlara kolaylıkla aktarabilir. Ancak ne yazık ki tüm akıllı telefonların Android 12'ye sahip değil. Bu yüzden alternatif seçenekleri de değerlendirmek gerekiyor. iCareFone Transfer uygulaması ile kolaylıkla transfer yapabilirsiniz. Peki iPhone'dan Android'e veri transferi nasıl yapılır?

Android 12 kullanıcısıysanız aşağıdaki adımları izleyerek kolaylıkla Android-iOS WhatsApp veri aktarımı yapabilirsiniz:

iPhone ile Android telefonunuzu USB-C Lightning kablo ile birbirine bağlayın.

Ekrandaki talimatları takip edin.

Ardından aktarmak istediğiniz verileri seçin.

Android cihazda gösterilen QR kodu iPhone'dan okutun.

Açılan WhatsApp'ta veri aktarımına izin verin.

Son olarak işlemlerin bitmesini bekleyin.

Android 12 kullanıcısı değilseniz WhatsApp verileriniz aktarmak için iCareFone Transfer uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bu uygulama ile aynı zamanda Android'den iOS'a WhatsApp verilerinizi aktarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

iCareFone Transfer'i yükleyin.

Ardından WhatsApp'ı yedekleyin.

WhatsApp'ı doğrulayın.

Verilerin oluşturulmasını bekleyin.

Son olarak verileriniz iPhone'a aktarın.