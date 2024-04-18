Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Şu anda test aşamasında olan bu yeni yazılım, birçok yeniliği beraberinde getirecek. Bu nedenle merak içinde bekleniyor. Son gelişmelere göre Android 15, NFC ile kablosuz şarjı da mümkün kılacak. İşte ayrıntılar…

Android 15, NFC ile kablosuz şarjı mümkün kılacak!

Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Aktarılan bilgilere göre söz konusu bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. Bu yenilikle birlikte telefonların diğer kablosuz şarjı destekleyen cihazları da şarj edebileceği bildiriliyor.

Aktarılan bilgilere göre NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak. Bu güç düzeyi oldukça düşük. Buna göre 5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık beş saat sürebilir. Bu nedenle bu özellik akıllı telefonlar yerine kulaklık veya akıllı saat gibi daha düşük bataryaya sahip cihazlar için daha uygun olabilir.

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Bu yeni NFC ile şarj özelliğinin Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor.

Bu özellik eğer 1W'dan daha yüksek hızlarda şarj imkanı sunabilirse, Qi kablosuz şarj standartının yerini alabilir. Bu durum, akıllı telefon üreticilerini söz konusu bu yeniliğe karşı adapte olmaya teşvik edebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak. Akabinde ağustos ve ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor. İlk olarak Google'ın kendi akıllı telefon modelleri için sunulacakken, daha sonrasında diğer üreticiler de dağıtım çalışmalarına başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 15 ile sunulacak yeni kablosuz şarj özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.