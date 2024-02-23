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Amerikan Şirketi Intuitive Machines Tarafından Geliştirilen Odysseus Uzay Aracı Ay'a Başarılı Şekilde İniş Yaptı

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Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus isimli uzay aracı Ay'ın yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptı. Bu iniş, Ay'a gönderilen ilk ticari uzay aracı olması ve ABD uzay programı için önemli bir an olarak kaydedildi. Odysseus'un Ay'a inişiyle ilgili veriler incelenmeye devam ediyor.

Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen “Odysseus” isimli uzay aracı Ay’ın yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptı.

Odysseus, özel bir şirket tarafından Ay'a gönderilen ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. ABD’de 1972’deki Apollo misyonunun ardından yarım asırdan fazla bir süre sonra Ay’a ilk yolculuğunu da gerçekleştirmiş oldu.

Bu sebeple Odysseus’un Ay’a inişi, sadece uzayın ticari kullanımı için değil, genel anlamıyla ABD uzay programı için de önemli bir an olarak kayıtlara geçti.

Houston eyaleti merkezli şirket, Odysseus robotunu Ay'ın güney kutbuna indirdi.

Uçuş direktörü Tim Crain, "Aracımız Ay yüzeyinde ve iletim halindeyiz" diyerek uzay aracının inişini teyit etti.

Crain’in bu sözleri şirket çalışanları arasında coşkuyla karşılandı.

Odysseus'un inişi 23.23’te (Greenwich saati ile) gerçekleşti. Robottan ilk başta herhangi bir onay sinyali gelmedi. Kontrolörler alacakları sinyal için birkaç dakika beklemek zorunda kaldı. Alınan bu sinyal de zayıftı.

Bu durumun iniş aracının durumu hakkında bazı endişelere yol açması muhtemel. Misyonda görev alan mühendislerin verileri gözden geçirerek tam olarak ne olduğuna dair değerlendirmelerine devam edecekleri, Odysseus'un dik durduğunu ve güneş pilleri aracılığıyla düzgün bir şekilde enerji toplayıp toplamadığını kontrol edecekleri ifade edildi.

Hedeflenen iniş alanı Malapert-A krateri yakınlarındaki bir araziydi. 80 derece Güney’de bulunan bu bölge, Ay'ın şimdiye kadar bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en güney noktası.

Uzay aracında mürettebat bulunmuyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Odysseus'ta altı bilimsel ekipman bulunduruyor.

NASA’nın yöneticisi Bill Nelson "zafer" olarak nitelendirdiği bu olaydan dolayı tebriklerini iletti.

"ABD Ay'a geri döndü" diyen Nelson, “Bugün, insanlık tarihinde ilk kez ticari bir şirket -bir Amerikan şirketi - Ay'a yolculuk yaptı. Bugün NASA’nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaatlerini gösteren bir gündür" ifadelerini kullandı.

Araç, Ay tozunun davranışını inceleyen bir araştırmaya odaklanacak. Bu daha önce Apollo astronotlarının ciddi sorun olarak gördükleri, ekipmanlarını çizen ve tıkayan bir araştırmaydı.

Amerikalı sanatçı Jeff Koons da iniş aracının yan tarafına, Ay'ın bir ay boyunca farklı evrelerini temsil etmek üzere 125 küçük paslanmaz çelik top içeren bir kutu yerleştirdi.

NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçası olan Odysseus, 15 Şubat'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı.

Bu girişim, NASA'nın astronotları Ay'a geri göndermeyi ve hatta orada kalıcı bir üs inşa etmeyi amaçlayan Artemis programını desteklemeyi amaçlıyor.

Ocak ayında ABD’li şirket Astrobotic’in gönderdiği Peregrine isimli uzay aracı yakıt sızıntısı nedeniyle Ay’a ulaşamamış ve misyon .

ABD ile birlikte, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan'ın da Ay araştırmaları devam ediyor.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM adlı insansız uzay aracının 20 Ocak'ta Ay'a başarılı bir yumuşak iniş gerçekleştirdiğini .

Ancak araç güneş pillerindeki sorun nedeniyle uyku moduna .

BBC

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