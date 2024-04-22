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Amerika Ticaret Bakanı Huawei İşlemcilerini Eleştirdi

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Amerika Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Huawei'nin işlemci atılımını yetersiz bulduğunu belirtti. Raimondo, yerli Amerikan firmalarının bu alanda daha ileride olduğunu söyledi.

Son dönemde gündemden düşmeyen Amerika Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yine Huawei ile ilgili önemli açıklamalara imza attı. Şirketin yaptığı işlemci atılımını yetersiz bulduğunu belirten Raimondo, yerli Amerikan firmalarının bu alanda fersah fersah ileride olduğunu öne sürdü. Teknoloji sektöründe büyük olay yaratan bu açıklamanın, stratejik bir amaçla yapıldığı söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Amerika Ticaret Bakanı, Huawei işlemcilerin güçsüz olduğunu düşünüyor

Çip ve işlemci sektöründe Çin'i geride bıraktıklarını iddia eden Raimondo, Çinli firmaların bu alanda onları yıllarca geriden takip ettiğini belirtti. Özellikle son yıllardaki Amerikan yaptırımlarının da burada önemli bir faktör olduğu konuşuluyor. Bakan'ın bu açıklamalarının geçtiğimiz günlerde Pura 70 serisi için duyurulan Kirin 9000s ve Kirin 9010 işlemcileri kastettiği düşünülüyor. Snapdragon modellerinin oldukça gerisinde kalan bu işlemciler, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Ancak Çin yönetiminin bu açıklamaları yalnızca bir iletişim stratejisi olarak gördüğü, Huawei başta olmak üzere birçok yerli şirkete destek vermeyi sürdüreceği iddia edildi. 5G tarafında önemli başarılara imza atan şirket, son dönemde Çin pazarında Apple'ın yıllar süren hakimiyetini kırmayı başarmıştı. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika Ticaret Bakanı yaptığı açıklamalarda ne kadar haklı? Siz hiç Huawei marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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