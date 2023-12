AMD FSR 3 Desteklemeyen Oyunlar İçin Mod Geliştirildi

AMD FSR 3 "Frame Generation" teknolojisi artık herhangi bir FSR 2 oyununda sızdırılmış modla etkinleştirilebiliyor ve hem NVIDIA hem de AMD model ekran kartlarında destekleniyor. Bu sayede FSR 3 desteklemeyen oyunlarda bile bu özelliği etkinleştirerek daha yüksek performans alabilirsiniz. Üstelik güncel çoğu oyunda çalıştığı da söyleniyor.

AMD FSR 3 desteklemeyen oyunlar için mod geliştirildi

LukeFZ'nin tüm FSR 2 oyunlarında çerçeve oluşturmayı sağlayan AMD FSR 3 modu sızdırıldı. Üstelik hem NVIDIA hem de AMD ekran kartlarını destekliyor. FSR 2 oyunları için AMD FSR 3 etkinleştirici modunun çalıştığı en güncel örnekleri Starfield, Deadspace 3, Alan Wake II, Hogwarts Legacy ve The Last of US Part 1 olarak sıralayabiliriz.

Bu oyunlarda FSR 3 modu, NVIDIA'nın DLSS teknolojisinin yerine kullanıldı. Bu, modun çalışması için oyunun DLSS desteğine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Ancak en son modla, FSR 2 oyunlarını da FSR 3'ü destekleyen hale getirebilirsiniz.

AMD'nin FSR 2 oyunlarına yönelik destek, oyuncuların yalnızca NVIDIA'nın DLSS yükseltme ve çerçeve oluşturma teknolojisine dayanan bir oyuna güvenmek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca FSR 3'ü ve onun çerçeve oluşturma özelliğini desteklemek için kolayca FSR 2 çerçevesine yama yapabilecekleri anlamına geliyor.

Sızan belgelerde LukeFZ, modun Windows ve Linux işletim sistemlerindeki hem uyumlu hem de uyumlu olmayan başlıklar için nasıl çalıştırılacağına dair uzun bir kılavuz sunuyor. Buraya tıklayarak kapsamlı kılavuza erişebilirsiniz. Ayrıca hangi oyunda hangi mod sürümünün kullanılabileceği de kılavuzda belirtiliyor.

AMD FSR 2 destekli ancak FSR 3'e modlanabilen oyunlar:

The Last of US Part I

Dead Space (2023)

Hogwarts Legacy

MS-Man Remastered

UNCHARTED: Legacy of Thieves

HITMAN World of Assassination

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant II

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Dying Light 2

Watch Dogs: Legion

Metro Exodus Enhanced

STAR WARS Jedi: Survivor

Ready Or Not

Assassin's Creed Mirage

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.