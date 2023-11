AMD Adrenalin 23.11.1 Sürücüsü Yayınlandı

Dünyanın en büyük yarı iletken şirketlerinden AMD, Radeon ekran kartları için yeni sürücüler yayınlamaya devam ediyor. Her yeni güncelleme ile önemli hatalar çözüme kavuşuyorken bazı oyunlar için de destek sunuluyor. Yeni sürümde de böyle oldu. İşte AMD Adrenalin 23.11.1 güncelleme notları…

AMD Adrenalin 23.11.1 sürücüsü çıktı! Neler getiriyor?

WHQL imzalı AMD Adrenalin 23.11.1 sürücüsünün güncelleme notlarına baktığımızda AMD Radeon RX 7600 de dahil olmak üzere bazı ekran kartı modellerinde yaşanan Counter-Strike 2'de FPS düşmesi sorununun çözüldüğünü görüyoruz.

Akabinde Total War: Pharaoh oyununda grafik ayarları değiştirildiğinde ana menüde ara ara titremeler oluşması ve Alan Wake 2'de bazen dokularda bozulmalar olması gibi oyun deneyimini düşüren hatalar da çözüme kavuştu.

NVIDIA'dan 10 yıllık ekran kartlarına sürpriz güncelleme!

Bu yeni sürücünün en önemli yeniliği ise 4 oyuna destek getiriyor olması. Söz konusu bu yapımlar Call of Duty: Modern Warfare 3, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, The Invincible ve JX3 Ultimate.

AMD Adrenalin 23.11.1 güncelleme notları

Oyun Desteği

Call of Duty: Modern Warfare 3

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

The Invincible

JX3 Ultimate

Radeon Boost Desteği

Alan Wake 2

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

AMD Radeon RX 600M, 700M, 6000 ve 7000 serisi ekran kartlarında Stable Diffusion, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, UL Procyon AI iş yükleri için DirectML iyileştirmeleri ve optimizasyonları yapıldı.

Düzeltilen Hatalar

Performans Metrikleri Yer Paylaşımı'nın çeşitli oyunlarda FPS için Yok raporu.

AMD Radeon RX 7600 gibi bazı ekran kartlarında Counter Stike 2'de beklenenden düşük performans.

Total War: Pharaoh'un menülerinde grafik ayarları değiştirildiğinde ara ara titremeler olması.

Alan Wake 2'de bazı dokularda aralıklı titreme olması.

Baldur's Gate 3'ü Vulkan API kullanarak yeniden başlatırken gölgelendirici önbelleğinin yanlışlıkla yeniden oluşturulması gerekmesi.

Forza Motorsport'u yeniden başlatırken yanlışlıkla gölgelendirici önbelleğinin yeniden oluşturulması gerekmesi.

Forza Motorsport'ta bir yarışı bitirdikten sonra kredi ekranını görüntülerken sürücünün aralıklı olarak kaza yapması.

Radeon RX 6700 XT gibi bazı ekran kartlarında yeniden başlatmanın ardından aygıt yöneticisinde aralıklı siyah ekran gösterilmesi veya kod 31 hatası.

AMD Adrenalin 23.11.1 sürücünü indirmek için AMD'nin resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.