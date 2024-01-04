AMD, 2024 CES fuarında yapay zeka ve otomotiv teknolojilerinde liderlik yolunda önemli adımlar atıyor

AMD, 2024 CES fuarında yapay zeka ve otomotiv teknolojilerinde liderlik yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Sektöründeki çeşitli alanlarda öne çıkan ürün ve çözümlerini sergilemek için büyüyen otomotiv iş ortakları ekosistemiyle birlikte çalışacak. İşte detaylar…

AMD, CES 2024'ten yapay zeka ile öne çıkacak!

Versal AI Edge XA uyarlanabilir SoC'ler, otomotiv sistemleri için geliştirilen yeni nesil uygulamaları optimize etme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu SoC'ler, ön kameralar, kabin içi izleme, LiDAR, 4D radar, otomatik park etme ve otonom sürüş gibi otomotivde kritik öneme sahip özelliklere odaklanarak, AMD'nin 7nm mimarisiyle güçlendirilen ilk cihazları olarak öne çıkıyor. Ayrıca, güvenlik odaklı otomotiv uygulamalarına yönelik ek güvenlik önlemleri sunuyor.

Ryzen Embedded V2000A Serisi işlemciler ise otomobil dijital kokpitlerine güç vererek, bilgi-eğlence konsollarından dijital gösterge ve yolcu ekranlarına kadar geniş bir yelpazede kullanım sunuyor. Bu işlemciler, otomobil içindeki kullanıcı deneyimini artırarak, yolculara ev eğlencesi deneyimini araç içinde yaşatma imkanı tanıyor.

AMD'nin Versal AI Edge XA ile geliştirilen yapay zeka motorları, büyük veri kümelerinden çıkarımlar yapma yeteneği ile dikkat çekiyor. Bu motorlar, otomotiv uygulamalarında görüntü ve sinyal işleme ile birlikte çeşitli yapay zeka modellerini işleyebiliyor. Güvenlik ve performans odaklı olarak tasarlanan bu çözümler, 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek.

AMD, CES 2024'te otomotiv çözümlerini ekosistem ortaklarıyla birlikte sergileyecek. Gösterimler arasında araç içi deneyim, yapay zeka ile optimize edilmiş gerçek zamanlı çok sensörlü nesne algılama, otomatik park etme, ekran genişletme, LiDAR, 3D çevre görünümü ve sürücü izleme gibi çeşitli konular bulunacak. BlackBerry, Cognata, ECARX, Hesai, Luxoft, QNX, QT, Robosense, SEYOND, Tanway, Visteon ve XYLON gibi önemli otomotiv ekosistemi ortakları, etkinlikte AMD ile birlikte yer alacak.

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