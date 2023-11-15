Amazon Türkiye'de Teknoloji Ürünlerinde İndirim Fırsatı

Amazon Türkiye, 'Gülümseten Kasım Fırsatları' etkinliği kapsamında teknoloji kategorisinde indirim imkanı sunuyor. Bilgisayar, elektronik ve cep telefonları gibi teknoloji ürünlerindeki indirimlerle ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Amazon Türkiye'nin 30 Kasım'a kadar sürecek geleneksel alışveriş etkinliği "Gülümseten Kasım Fırsatları" kapsamında teknoloji kategorisinde indirim imkanı sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknolojiseverler, Amazon Türkiye'nin kampanyası sayesinde bilgisayar, elektronik ve cep telefonları gibi teknoloji ürünlerinin yer aldığı tüm kategorilerdeki indirimlerle ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılarken, bedava ve hızlı kargo seçeneklerine de sahip olacak.

Gülümseten Kasım Fırsatları boyunca MSI dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda; Philips televizyon ve soundbarlarda; iPhone telefonlarda; TP-Link seçili modem, mesh, router ve menzil genişleticilerde; Sony kamera, lens ve aksesuarlar; Samsung aksesuarlarda; jabra kulaklıklarda; Acer dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda indirim imkanları bulunuyor.

Kasım sonuna kadar müşteriler, seçili ürünlerde kredi kartlarına 12 aya varan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanabiliyor.