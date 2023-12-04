Amazon, SpaceX'ten roket fırlatma tesisi satın aldı

Amazon, Kuiper Projesi için SpaceX'ten üç roket fırlatma satın aldığını duyurdu. Bu hamleyle Amazon, SpaceX'in Starlink uydularına meydan okuyacak.

Amazon Kuiper Projesi ile kendi internet uydularını fırlatacak. Böylece SpaceX'in Starlink uydularına meydan okuyacak. Ancak Amazon ilginç bir gelişmeye imza attı. Teknoloji devi, yaptığı bir açıklamada, Project Kuiper internet uyduları için SpaceX'ten üç roket fırlatma satın aldığını duyurdu. İşte detaylar…

Amazon, Kuiper Projesi'nin internet uyduları için SpaceX'ten roket fırlatma tesisi satın aldı!

Şirket Kuiper sistemiyle birlikte uydu geniş bant pazarında kendine yer bulmayı amaçlıyor. Ancak karşısında büyük bir rakip var. SpaceX'in yörüngede yüzlerce uydusu var. Amazon Elon Musk'ın Starlink uyduları ile rekabet etmeyi amaçlarken çok büyük bir sürpriz yaptı.

SpaceX, Amazon ve Blue Origin bu sektörün 3 ezeli rakiplerindendir. Ancak bu teknoloji devleri bazı konularda birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyabiliyor. Amazon SpaceX'ten 3 roket fırlatma tesisi sipariş etti. Dünyanın en aktif roket operatörü SpaceX, Starlink rakiplerini kendi roketleriyle fırlatmaya devam edecek. Şirket daha önce başka şirketlerin geniş bant uydularını yörüngeye fırlattı. Ayrıca SpaceX gelecekteki fırlatmalar için de anlaşmalar imzaladı.

Amazon, Elon Musk'a rakip oluyor: "Project Kuiper" için düğmeye basıldı!

Hem Starlink hem de Kuiper Projesi, tüketicilerden hükümetlere kadar çeşitli müşterilere hizmet vermeyi planlıyor. Bu amaçları için yörüngede binlerce uydunun bulunduğu ağlar oluşturmaya yönelik projelere imza atıyorlar. Bu projeler; milyarlarca dolarlık çabaları temsil ediyor.

Cuma günkü duyuruda Amazon, SpaceX ile 2025 ortalarında üç Falcon 9 fırlatması için anlaşma imzaladığını söyledi. Ne yazık ki iki şirket de bu anlaşmanın mali koşulları açıklamadı.

Amazon'un SpaceX ile anlaşması şirketin stratejisindeki en son değişikliğe işaret ediyor. Şirket federal düzenlemelere uymak için Kuiper'ı uzaya zamanında ulaştırmaya çalışıyor. Federal İletişim Komisyonu kuralları, gereğince Amazon'un planlanan 3.236 uydunun yarısını Temmuz 2026'ya kadar yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor.

Amazon geçen ay bir duyuru yaptı. Yaptığı duyuruda Kuiper Projesi'nin prototiplerinin testleri başarıyla tamamladığını duyurdu. Ayrıca şirketin gelecek yıl fırlatılmak üzere ticari uydular üretmeye başlamaya çalıştığını belirtti.