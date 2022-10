Amazon Prime Gaming Kasım 2022 oyunları sızdırıldı!

Prime Gaming Kasım 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı. Bilindiği üzere Amazon, her ayın sonunda bir sonraki ay abonelerin beğenisine sunacağı yapımları açıklıyor. Ancak bu tür servislerle ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen Deallabs hızlı davrandı ve önümüzdeki günlerde duyurulacak Kasım 2022 ücretsiz oyunlarını paylaştı. İşte ayrıntılar!

Amazon Prime Gaming Kasım 2022 ücretsiz oyunları

Amazon, ekim ayında Fallout 76, Total War: Warhammer II ve Middle-earth: Shadow of War gibi kaliteli yapımları sundu. Bu durum kasım ayında da devam edecek. Zira Deallabs'a göre şirket, önümüzdeki ay Prime Gaming abonelerine Fallout New Vegas Ultimate Edition ve WRC 9 FIA World Rally Championship dahil 7 oyunu ücretsiz hale getirecek.

İşte Kasım 2022 oyunları:

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

TikTok'tan dev adım: Amazon'a rakip olacak!

Amazon Prime üyeliği nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak Amazon'un Prime sayfasına gidin ve 30 gün ücretsiz deneme seçeneğine tıklayarak Amazon hesabınızla giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ise adımları takip ederek birkaç dakika içerisinde Amazon Prime üyeliği oluşturabilirsiniz.

Son olarak her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi ganimetler gibi birçok içeriğin verildiği Gaming Prime için ek bir ücret ödemenize gerek yok, 7.90 TL karşılığında alacağınız Amazon Prime aboneliğinin içerisinde bu hizmet de yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon Prime Kasım 2022 oyunlarını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.